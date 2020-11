Primer álbum de rap revisado por pares publicado con UM Press en Acceso Abierto

A.D. Carson’s album is freely available on the Fulcrum platform.

First peer-reviewed rap album published with U-M Press MLibrary, November 2, 2020

Directo al álbum (acceso gratuito, lectura / transmisión)

Puedes leer sobre la realización del álbum y la colaboración de Carson con UM Press en Inside Higher Ed, y también aprender sobre el proceso único de revisión por pares en este video con comentarios de Carson, la editora de adquisiciones senior Sara Jo Cohen y la editora de la serie Loren Kajikawa.

El álbum, alojado en la plataforma Fulcrum , es gratuito y accesible para todos e incluye un libro digital con la introducción de Carson, letras y notas, y un cortometraje documental .

AD Carson se refiere a su álbum album “i used to love to dream” as a mixtap/e/essay — , una combinación de narración y erudición académica que utiliza instrumentación en vivo y de muestra, música reutilizada, películas y clips de noticias, y letras de rap originales para hacer una meditación interesante sobre la autenticidad, la pertenencia y el hogar.

El profesor asistente de hip-hop y el sur global de la Universidad de Virginia publicó el álbum de acceso abierto este año con la University of Michigan Press , convirtiéndolo en el primer álbum de rap revisado por pares publicado por una editorial académica.