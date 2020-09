Las 4Cs que impulsarán el desarrollo de las bibliotecas del futuro.

This is how you build the library of the future

Por Karen Connors. eSchool News, 7 de agosto de 2017

Con una descripción de trabajo siempre cambiante y un espacio de biblioteca donde los libros coexisten con las impresoras 3D, el bibliotecario que colabora en las tareas de Alfabetización Informacional se centra en las cuatro C. (colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad)

Cuando se mira hacia el futuro de la biblioteca, la educación y la instrucción, el hardware no será el catalizador del cambio. Las personas que están detrás de la tecnología serán las que transformen el aprendizaje de los estudiantes. Los especialistas en medios de comunicación que operan dentro de las demandas de la innovación del siglo XXI se encuentran con la responsabilidad no sólo de ser lo más tecnológico posible, sino de aprovechar su creatividad para crear un inspirador entorno de aprendizaje en la biblioteca. Las 4 C’s (colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad) impulsarán nuestro enfoque pionero para desarrollar las bibliotecas del futuro.

Como profesores, los bibliotecarios y los especialistas en medios de comunicación de hoy en día aportan una valiosa comprensión del potencial que tienen tanto la información como la tecnología para apoyar un entorno de aprendizaje eficaz. Los bibliotecarios innovadores tienden a estar a la vanguardia en la identificación, modelado e implementación de las últimas tecnologías de manera que los estudiantes y los profesores puedan ver percibir beneficios.

Si bien la innovación suele asociarse con el último gadget o software, no siempre equivale a una solución de alta tecnología. Lo más importante es una base sólida para el enfoque del aprendizaje.

Las cuatro C nos animan a ser considerados en nuestros proyectos, esforzándonos por integrar la formación en tareas que sean auténticas y tengan relevancia en la vida real para los estudiantes. Colaborar con los profesores del aula o del área de contenidos y diseñar oportunidades de aprendizaje creativas basadas en proyectos para vincular la búsqueda de información, la resolución de problemas y la comunicación puede extender y promover el aprendizaje de manera poderosa.

Los bibliotecarios y los especialistas en medios de comunicación continuarán siendo socios docentes que no sólo ayudan a los estudiantes a comprender cómo utilizar mejor las últimas herramientas tecnológicas, sino que también proporcionan opciones y apoyo para determinar qué herramienta es la mejor para recopilar, conservar y utilizar la información, así como formas eficaces de comunicar y sintetizar ideas. Los educadores se esfuerzan por inculcar a sus alumnos el amor por el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Los bibliotecarios y los especialistas en medios de comunicación de hoy en día están modelando y aplicando lecciones mejoradas por la tecnología para lograr ese objetivo.