Miles de publicaciones falsas en las redes sociales relacionadas con COVID-19 y estafas financieras en Twitter e Instagram

Tim Ken Mackey, Jiawei Li, Vidya Purushothaman, Matthew Nali, Neal Shah, Cortni Bardier, Mingxiang Cai, Bryan Liang.. “Big Data, Natural Language Processing, and Deep Learning to Detect and Characterize Illicit COVID-19 Product Sales: Infoveillance Study on Twitter and Instagram“.JMIR Public Health Surveill 2020 (Aug 25); 6(3):e20794

Texto completo

En un nuevo estudio publicado en el Journal of Medical Internet Research Public Health and Surveillance el 25 de agosto de 2020, los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego encontraron miles de publicaciones en las redes sociales en dos plataformas populares, Twitter e Instagram, vinculadas a temas financieros. estafas y posibles productos falsificados específicos de los productos COVID-19 y tratamientos no aprobados.

Según Timothy Mackey, PhD, profesor adjunto adjunto de la Facultad de Medicina de UC San Diego y autor principal del estudio las publicaciones fraudulentas se produjeron en dos oleadas centradas en afirmaciones de marketing no probadas para la prevención o curas y kits de prueba falsos. Dijo que ahora se está materializando una tercera ola de tratamientos farmacéuticos falsos y que empeorará cuando los funcionarios de salud pública anuncien el desarrollo de una vacuna eficaz u otros tratamientos terapéuticos.

Mackey proporcionó tres consejos clave para ayudar a identificar una publicación fraudulenta o una estafa:

Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea fraudulento . Busque menciones de ventas rápidas o a granel, precios económicos y afirmaciones cuestionables, como la aprobación de la FDA o certificaciones específicas. Importación de productos de otro país . Si es un consumidor de los Estados Unidos, es probable que sea ilegal importar productos como las pruebas COVID-19 de otro país. Estas compras deben considerarse riesgosas. Métodos de contacto ilegítimos . Si el vendedor está realizando negocios o una transacción a través de mensajes directos de las redes sociales u otra aplicación de comunicaciones no tradicional, incluidos Skype o WhatsApp, probablemente no sea legítimo.

“Recomendamos que cualquier persona preocupada por contraer COVID-19 o que desee hacerse la prueba primero trabaje con su proveedor de atención médica personal o la agencia de salud pública local para garantizar un acceso seguro a las pruebas o el tratamiento, e informe de cualquier actividad sospechosa a las autoridades federales”, dijo Mackey.