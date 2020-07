Cómo apoyan los makerspaces a la economía local

How Makerspaces Help Local Economies

New technologies like 3-D printers and laser cutters have boosted entrepreneurial activity in American communities. John Tierney. The atlantic, april, 2015

Hace dos años y medio, James Fallows escribió un artículo sobre el estado cambiante de la fabricación americana. Argumentó que desarrollos como la impresión en 3-D están permitiendo a las empresas de nueva creación capitalizar en “una estrategia que combina una respuesta rápida, habilidades locales y un mercado global para fomentar la fabricación en las ciudades de EE.UU.”.

Y en los últimos 20 meses, nuestro equipo de reportaje de American Futures que dirige Jim ha visitado casi una veintena de ciudades pequeñas y medianas en todo el país, generalmente tomando nota de los desarrollos y patrones que son clave para comprender cómo está cambiando Estados Unidos: el cambio en los patrones de inmigración o raciales, el aumento o la caída de una economía regional, el cambio en la base industrial o el cambio en el flujo de comercio o fabricación.

Como parte de ese balance, hemos notado el notable número de “espacios de fabricación”, “laboratorios de fabricación”, incubadoras de tecnología e instalaciones similares dedicadas a ayudar a los fabricantes, diseñadores, creadores y empresarios a hacer realidad su visión de un nuevo producto, traduciendo una idea en un artículo tangible y fabricado. Nos hemos encontrado con estos espacios en Greenville, Carolina del Sur; Columbus, Ohio; Pittsburgh, Pennsylvania; y muchos otros lugares. Y Deb Fallows ha explorado la forma en que otras instituciones cívicas, en particular las bibliotecas públicas, se están subiendo a bordo, proporcionando espacio y equipo para tales esfuerzos.

Este llamado “movimiento creador” es posiblemente un gran e importante desarrollo en la economía americana. Si quieres tener una mejor idea de ello, lee el artículo de Jim de finales de 2012, que describe este fenómeno y también lo pone en un contexto más amplio.

Aquí quiero dar un paso atrás con respecto a los informes que hemos hecho sobre esto desde varias ciudades estadounidenses y compartir algo de lo que se dijo sobre este movimiento de creadores por personas que lo conocen bien y a quienes escuché hablar hace una semana más o menos en Boulder, Colorado, en una inusual conferencia de una semana de duración que se celebra allí anualmente, la Conferencia sobre Asuntos Mundiales.

Dos paneles diferentes abordaron el movimiento de los creadores. (Uso ese término porque ha sido ampliamente adoptado y no tengo uno mejor.) Eso suma casi tres horas de comentarios, preguntas, respuestas y discusiones. Es imposible e innecesario en este espacio transmitir todo lo que se dijo, así que destilaré y combinaré de los dos paneles lo que me pareció que eran las líneas de comentarios más interesantes, y lo organizaré aquí en tres categorías: 1) el desarrollo de esta área de la economía; 2) algunas especulaciones informadas acerca de hacia dónde se dirige esto; y 3) algunos de los intrigantes desafíos y dilemas que todo esto planteará cada vez más en los años venideros.

Desarrollo de la economía

Jules Pieri, cofundador y director general de la plataforma de lanzamiento de productos The Grommet, señaló que lo más notable del movimiento de creación (palabras, dice, que no habríamos utilizado ni siquiera hace unos años) es que las herramientas para crear empresas -y especialmente los productos físicos- se han vuelto accesibles para casi todo el mundo. Y eso está cambiando la forma en que se están formando las empresas.

Pieri ofreció su propia experiencia como ejemplo, señalando que comenzó su carrera como diseñadora industrial para empresas tecnológicas. Hasta hace muy poco, el diseño industrial a menudo tenía que hacerse en el contexto de una gran empresa, porque las herramientas para hacerlo eran exclusivamente el territorio de las grandes empresas. Pero esa ya no es la forma en que funciona. La gente puede ir directamente a la creación de una empresa o producto, por sí misma. Señaló tres importantes “facilitadores” de este cambio de marea.

El primero es la disponibilidad de “hackerspaces” o espacios de fabricación. Hay unos 2.000 de ellos en todo el mundo, dijo Pieri. Estos lugares ponen a disposición de cualquiera equipos costosos (a veces por valor de millones de dólares) como impresoras 3D, cortadoras láser y máquinas herramienta computarizadas. “Aún más importante”, dijo, “es que tienes acceso a gente que puede enseñarte cómo usar estas cosas”. Pieri señaló que el elegante iPhone y iPad DODOcase (sobre el que Jim Fallows escribió en su artículo) fue creado en un makerspace. También lo fue el pequeño dongle para Square, el sistema de procesamiento de tarjetas de crédito y de pago. Y pasó a enumerar muchos, muchos otros productos familiares.

El segundo facilitador es “el movimiento de financiación colectiva” (crowfunding), tipificado por Kickstarter. Pieri dijo que la financiación colectiva ascendió a 1.000 millones de dólares en 2011 y en 2014 fue de 14.000 millones de dólares.

El tercer facilitador son los minoristas locales, porque en las tiendas locales es donde los fabricantes “consiguen sus piernas de marinero”. Explicó: “No se puede pasar de cero a 60 con un gran minorista como Best Buy o Home Depot. Esas compañías esperan que sus proveedores sean sus banqueros. No te pagan durante mucho tiempo. Así que los ‘fabricantes’ necesitan primero a los minoristas locales antes de estar listos para las grandes ligas”. Otros comentaron que los sitios web como Etsy también son importantes vías para que los fabricantes den a conocer sus productos y aumenten su base de clientes. (Para un ejemplo de esto, ver este artículo sobre Moop, una empresa de bolsas a medida en Pittsburgh).

Y para que nadie piense que estos diversos productos para startups no pueden suponer realmente un gran estímulo para la economía, Pieri señaló que una vez que uno de estos productos de fabricante se lanza, hay un efecto dominó ya que la nueva empresa necesita todo tipo de ayuda: logística y empaquetado y marketing y servicios financieros y legales.

Impresión en 3-D como el Gran Disruptor: ¿Qué viene después?

Las impresoras 3-D han aparecido varias veces. Will O’Brien, un empresario de tecnología en serie y cofundador de BitGo, señaló que el inicio del movimiento de creación realmente comenzó más o menos al mismo tiempo que la impresión en 3-D estaba tomando un nuevo molde. “Las patentes originales estaban expirando, y la tecnología se estaba volviendo más pequeña y menos costosa. Así que, ahora tienes una impresora 3D del tamaño de una computadora de escritorio en vez del tamaño de un refrigerador, y en vez de costar cientos de miles de dólares, ahora cuesta sólo dos o tres mil.”

Mencionando a MakerBot y FormLabs, compañías que fabrican impresoras 3D de escritorio, O’Brien llamó a la impresión 3D una industria completamente nueva, consistente en grandes compañías que hacen impresiones industriales a gran escala y pequeñas empresas que fabrican impresoras 3D para uso doméstico. Explicando con entusiasmo cómo está evolucionando este ecosistema de impresión 3-D, O’Brien señaló una compañía que puede tomar el dibujo de un niño de una mañana en la guardería, y convertirlo en algo imprimible en 3-D, para que el niño pueda tener una criatura tangible de su propio diseño en el estante de su dormitorio. (Creo que se refiere a Kids Creation Station.) Haciéndose eco de la emoción de O’Brien, Pieri dijo que cuando se encontró por primera vez con una impresora 3D, “verla me voló la cabeza” con asombro. Y esa tecnología, quizás más que cualquier otra, ha impulsado dramáticos desarrollos en la manufactura americana.

En los dos paneles de la CWA sobre el movimiento de los creadores se incluyó a Jamais Cascio, un “futurista” que escribe sobre la intersección de las tecnologías emergentes y la transformación cultural. Su perspectiva en estos debates demostró ser valiosa. Señaló que, si bien la impresión en 3-D es fascinante e importante, en realidad es sólo la última “iteración de los aparatos” lo que nos está asombrando con sus poderes. Será reemplazada, dijo, por algo nuevo y poderoso.

Ese “algo más” será la biología sintética, según sus cálculos. La audiencia creció aún más al conjurar un futuro cercano en el que el impulso creador se aplica no sólo a hacer “cosas”, sino a hacer vida. Ya hay compañías de biología sintética por ahí, dijo, y “muchas universidades” trabajando en biología sintética, que describió como una especie de “LEGO para la biología, donde tienes estos bloques estandarizados que juntas para hacer algo”.

“Pensamos en impresoras 3D que hacen objetos ‘duros’ [consumibles, como un estuche para un iPhone o iPad]. Pero también tenemos ahora impresoras 3D que pueden imprimir órganos humanos.” Cascio miró al público, compuesto en su mayoría por personas mayores. “Tenemos gente caminando ahora, tal vez gente aquí en esta misma sala, que tiene rodillas impresas en 3-D.” Pronto, dijo, habrá corazones impresos en 3D… y comida impresa en 3D. Así que, con este paso a la biología sintética, estamos hablando de hacer la vida. Eso es consistente, dijo, con lo que sabemos sobre la historia de “hacer” a través del tiempo: “Lo que es obvio es que nos estamos volviendo más poderosos… Estamos adquiriendo la capacidad de reformar el mundo”. ¿Qué queremos hacer con esa habilidad? ¿Controlar los ecosistemas? ¿Recuperar las especies que hemos extinguido?

Cascio invocó a Stewart Brand, uno de los “bromistas alegres” de Ken Kesey, quien probablemente es más conocido por ser el editor del Catálogo de la Tierra Entera. La primera línea de Brand en el primer número de esa publicación en 1968 fue: “Somos como dioses y bien podríamos ser buenos en ello”, una paráfrasis de algo que escribió el antropólogo británico Edmund Leach. Como observó Cascio, “fue arrogante en su momento, pero ahora estamos obteniendo la capacidad de hacer el mundo de maneras que antes estaban reservadas a la deidad. Lo que no hemos desarrollado tan rápidamente es la sabiduría de saber qué hacer y qué no hacer. Y ese será uno de nuestros principales desafíos en las próximas dos décadas”.

Para Cascio, este dramático cambio en la fabricación industrial es más sobre antropología y cambio cultural que sobre economía. “Es un momento de transformación entre un sistema más antiguo y uno más nuevo. Estos momentos de transformación terminan siendo muy frágiles. El sistema más antiguo está perdiendo fiabilidad, perdiendo flexibilidad. Pero el nuevo sistema aún no se ha convertido en tan poderoso y dominante como lo fue el antiguo. Así que tienes un momento de fragilidad que se rompe fácilmente por personas que no han pensado en sus acciones o personas que lo han pensado y quieren romper cosas, para causar daño”.

A principios de la semana que viene, cubriré la tercera (y en muchos sentidos la más interesante) categoría de comentarios – algunos de los intrigantes desafíos y dilemas (educativos, legales, morales y éticos) que todo esto planteará cada vez más en los años venideros.