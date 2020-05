Diez consejos para cultivar la creatividad, del Director del Grupo Lifelong Kindergarten en el MIT

Mitchel Resnick. Ten Tips for Cultivating Creativity, From the Director of the Lifelong Kindergarten Group at MIT, 2020

Texto completo

El desafío no es cómo “enseñar creatividad” a los niños, sino cómo crear un ambiente fértil en el que su creatividad arraigue, crezca y florezca.

This article is excerpted from Mitchel Resnick’s book “Lifelong Kindergarten.”

Existe la idea errónea de que la mejor manera de alentar la creatividad de los niños es simplemente apartarse y dejar que sean creativos. Aunque es cierto que los niños son curiosos por naturaleza, necesitan apoyo para desarrollar sus capacidades creativas y alcanzar su máximo potencial creativo.

Apoyar el desarrollo de los niños es siempre un acto de equilibrio: cuánta estructura, cuánta libertad; cuándo intervenir, cuándo retroceder; cuándo mostrar, cuándo contar, cuándo preguntar, cuándo escuchar.

El desafío clave no es cómo “enseñar creatividad” a los niños, sino cómo crear un ambiente fértil en el que su creatividad arraigue, crezca y florezca.

La lista está organizada en torno a los cinco componentes de lo que se llama la espiral de aprendizaje creativo , un proceso que alienta a los niños a imaginar lo que quieren hacer, crear proyectos jugando con herramientas y materiales, compartir ideas y creaciones con otros, y reflexionar sobre sus experiencias.

Para cada uno de los cinco componentes, se sugieren dos consejos. Eso es un total de 10 consejos. Por supuesto, estos consejos son solo es un pequeño subconjunto de todas las cosas que puede pedir y hacer para cultivar la creatividad de los niños. Míralos como una muestra representativa y crea más tuyos.

IMAGINAR:

1) Mostrar ejemplos para generar ideas

Una página en blanco, un lienzo en blanco y una pantalla en blanco pueden ser intimidantes. Una colección de ejemplos puede ayudar a despertar la imaginación. Cuando realizamos talleres de rasca y gana, siempre comenzamos mostrando proyectos de muestra, para dar una idea de lo que es posible (proyectos inspiradores) y para proporcionar ideas sobre cómo comenzar (proyectos iniciales). Mostramos una amplia gama de proyectos, con la esperanza de conectarnos con los intereses y pasiones de los participantes del taller. Por supuesto, existe el riesgo de que los niños simplemente imiten o copien los ejemplos que ven. Eso está bien como comienzo, pero solo como comienzo. Aliéntelos a cambiar o modificar los ejemplos. Sugiérales que inserten su propia voz o agreguen su propio toque personal. ¿Qué podrían hacer de manera diferente? ¿Cómo pueden agregar su propio estilo, conectarse con sus propios intereses? ¿Cómo pueden hacerlo suyo?

2) Anime a jugar

La mayoría de las personas asume que la imaginación tiene lugar en la cabeza, pero las manos son igual de importantes. Para ayudar a los niños a generar ideas para proyectos, a menudo los alentamos a comenzar a jugar con los materiales. A medida que los niños juegan con ladrillos LEGO o juegan con materiales artesanales, surgen nuevas ideas. Lo que comenzó como una actividad sin objetivo se convierte en el comienzo de un proyecto extendido. A veces organizaremos mini actividades prácticas para que los niños comiencen. Por ejemplo, les pediremos a los niños que junten algunos ladrillos LEGO, luego pasen la estructura a un amigo para agregar algunos más, luego continúen de un lado a otro. Después de algunas iteraciones, los niños a menudo tienen nuevas ideas para las cosas que desean construir.

CREAR :

3) Proporcionar una amplia variedad de materiales.

Los niños están profundamente influenciados por los juguetes, herramientas y materiales en el mundo que los rodea. Para involucrar a los niños en actividades creativas, asegúrese de que tengan acceso a una amplia diversidad de materiales para dibujar, construir y hacer manualidades. Las nuevas tecnologías, como los kits de robótica y las impresoras 3-D, pueden ampliar el rango de lo que los niños crean, pero no pasen por alto los materiales tradicionales.

4) Abraza todo tipo de fabricación

Diferentes niños están interesados ​​en diferentes tipos de fabricación. Algunos disfrutan haciendo casas y castillos con ladrillos LEGO. Algunos disfrutan haciendo juegos y animaciones con Scratch. Otros disfrutan fabricando joyas o autos de carreras de jaboneras o postres, o campos de golf en miniatura. Escribir un poema o una historia corta también es un tipo de creación. Los niños pueden aprender sobre el proceso de diseño creativo a través de todas estas actividades. Ayuda a los niños a encontrar el tipo de fabricación que les motive. Aún mejor: alienta a los niños a participar en múltiples tipos de fabricación. De esa manera, obtendrán una comprensión aún más profunda del proceso de diseño creativo

JUGAR:

5) Enfatizar el proceso, no el producto

Muchas de las mejores experiencias de aprendizaje suceden cuando las personas participan activamente en hacer cosas. Pero eso no significa que debamos poner toda nuestra atención en las cosas que se hacen. Aún más importante es el proceso a través del cual se hacen las cosas. A medida que los niños trabajan en proyectos, resalta el proceso, no solo el producto final. Pregunta a los niños sobre sus estrategias y sus fuentes de inspiración. Fomenta la experimentación honrando tanto los experimentos fallidos como los exitosos. Asigna horarios para que los niños compartan las etapas intermedias de sus proyectos y discutan qué planean hacer a continuación y por qué.

6) Ampliar el tiempo para proyectos

A los niños les lleva tiempo trabajar en proyectos creativos, especialmente si están constantemente jugando, experimentando y explorando nuevas ideas (como esperamos que lo hagan). Tratar de exprimir los proyectos dentro de las limitaciones de un período escolar estándar de 50 minutos, o incluso unos pocos períodos de 50 minutos en el transcurso de una semana, socava la idea de trabajar en proyectos. Desalienta la toma de riesgos y la experimentación, y da prioridad a llegar de manera eficiente a la respuesta “correcta” dentro del tiempo asignado. Para un cambio incremental, programa períodos dobles para proyectos. Para un cambio más dramático, reserva días o semanas particulares (o incluso meses) cuando los estudiantes trabajen solo en proyectos en la escuela. Mientras tanto, apoya los programas extracurriculares y los centros comunitarios donde los niños tienen más tiempo para trabajar en proyectos.

COMPARTIR:

7) Juega el papel de casamentero

Muchos niños quieren compartir ideas y colaborar en proyectos, pero no están seguros de cómo hacerlo. Puedes desempeñar el papel de casamentero, ayudando a los niños a encontrar a otros para trabajar, ya sea en el mundo físico o en el mundo en línea. En Computer Clubhouses, el personal y los mentores pasan mucho tiempo conectando a los miembros de Clubhouse entre sí. A veces, reúnen a miembros con intereses similares, por ejemplo, un interés compartido en el manga japonés o un interés compartido en el modelado 3-D. Otras veces, reúnen a miembros con intereses complementarios, por ejemplo, conectando miembros con intereses en el arte y la robótica para que puedan trabajar juntos en esculturas interactivas. En la comunidad en línea de Scratch.

8) Participa como colaborador

Los padres y los mentores a veces se involucran demasiado en los proyectos creativos de los niños, diciéndoles qué hacer o tomando el teclado para mostrarles cómo solucionar un problema. Otros padres y mentores no se involucran en absoluto. Hay un punto dulce en el medio, donde adultos y niños forman verdaderas colaboraciones en proyectos. Cuando ambas partes se comprometen a trabajar juntas, todos tienen mucho que ganar. Un gran ejemplo es la iniciativa de Aprendizaje Creativo Familiar de Ricarose Roque, en la que padres e hijos trabajan juntos en proyectos en centros comunitarios locales durante cinco sesiones. Al final de la experiencia, los padres y los niños tienen un nuevo respeto por las habilidades de los demás, y las relaciones se fortalecen.

REFLEXIONAR :

9) Haga preguntas (auténticas)

Es genial para los niños sumergirse en proyectos, pero también es importante que den un paso atrás para reflexionar sobre lo que está sucediendo. Puedes alentar a los niños a reflexionar haciéndoles preguntas sobre sus proyectos. A menudo empiezo preguntando: “¿Cómo se te ocurrió la idea de este proyecto?” Es una pregunta auténtica: ¡realmente quiero saber! La pregunta los lleva a reflexionar sobre lo que los motivó e inspiró. Otra de mis preguntas favoritas: “¿Qué te ha sorprendido más?” Esta pregunta los aleja de solo describir el proyecto y reflexiona sobre su experiencia. Si algo sale mal con un proyecto, a menudo pregunto: “¿Qué querías hacer?” Al describir lo que estaban tratando de hacer, a menudo reconocen dónde se equivocaron, sin más comentarios de mi parte.

10) Comparte tus propios reflejos

La mayoría de los padres y maestros son reacios a hablar con los niños sobre sus propios procesos de pensamiento. Quizás no quieren exponer que a veces están confundidos o inseguros en su pensamiento. Pero hablar con los niños sobre su propio proceso de pensamiento es el mejor regalo que les puede dar. Es importante que los niños sepan que pensar es un trabajo duro para todos, tanto para adultos como para niños. Y es útil que los niños escuchen sus estrategias para trabajar en proyectos y reflexionar sobre los problemas. Al escuchar sus reflexiones, los niños estarán más abiertos a reflexionar sobre su propio pensamiento, y tendrán un mejor modelo de cómo hacerlo. Imagina a los niños en su vida como aprendices de pensamiento creativo; los está ayudando a aprender a convertirse en pensadores creativos demostrando y discutiendo cómo lo hacen.