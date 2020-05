Los “archiveros ciudadanos” triplican las contribuciones al catálogo de archivos nacionales durante la pandemia

Citizen Archivists Triple Contributions to National Archives Catalog During Pandemic Facebook Twitter By Victoria Macchi | National Archives News. National Archives News, 2020

La iniciativa Citizen Archivist es un programa de voluntariado que consiste en examinarían documentos de registros disponibles en línea para etiquetarlos con palabras clave, hacer comentarios o transcribir documentos, tareas que facilitan la búsqueda de registros y permiten que más personas e investigadores encuentren documentos relevantes para su investigación.

Con el distanciamiento social en todo Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19, los Archiveros Ciudadanos están haciendo una contribución importante para aumentar el acceso a los registros históricos, más que triplicar el número de páginas que están etiquetadas y transcritas cada una semana en el Catálogo de Archivos Nacionales en línea.

El público no está solo en la misión: los miembros del personal de los National Archives, especialmente aquellos que se encuentran trabajando en sus casas en lugar de estar en las oficinas y trabajar con los registros en persona, están ayudando en el etiquetado y la transcripción después de que la institución cambiase a casi Teletrabajo 100 por ciento el 23 de marzo.

Ese esfuerzo ha puesto a disposición decenas de miles de páginas para búsquedas más exhaustivas, ayudando a los Archivos Nacionales en su misión de proporcionar acceso a los registros históricos de Estados Unidos.