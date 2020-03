Dinu, Nicoleta-Roxana ; Baiget, Tomàs. Presente y futuro de las revistas científicas Scire: Representación y organización del conocimiento, ISSN 1135-3716, Vol. 25, Nº 1, 2019, págs. 37-46

Evolución de las revistas científicas en los últimos 40 años y análisis de su situación actual considerando los 4 factores que están condicionando su evolución y futuro: 1) movimiento hacia el acceso abierto, que avanza inexorablemente, 2) gran competencia con otros canales de información (repositorios, blogs, redes sociales), así como entre las propias revistas, y en especial las megarrevistas, 3) piratería (revistas depredadoras y Sci-Hub), y 4) calidad. Dependiendo de lo “imprescindibles” que sean algunos títulos, la gran mayoría de revistas que se financian mediante suscripciones deberán pasar a open access y financiarse cobrando a los autores. Las revistas que no han conseguido estar indexadas por las dos bases de datos que las agencias de acreditación toman como referencia y ranking de calidad (Web of Science y Scopus) no serán suficientemente atractivas para los autores, por lo que tienen un futuro incierto, a menos que estén subvencionadas por una universidad o institución. En este caso representarán un papel secundario —aunque no menos importante— de divulgación de la ciencia y de pedagogía, pero probablemente no publicarán investigaciones originales