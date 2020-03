Los asesores científicos piden que los editores den acceso gratuito a toda información sobre el coronavirus

A dozen national science advisers ask publishers to make all coronavirus research available for AI by Alan Boyle on March 13, 2020 at 9:53 am

Las principales editoriales científicas del mundo, como Science and Nature, tradicionalmente cobran por el acceso a sus revistas de primera categoría. Pero en una carta emitida hoy, los asesores científicos de la Casa Blanca y otros 11 gobiernos nacionales están pidiendo a los editores de todo el mundo que brinden acceso libre y gratuito a todas las investigaciones relacionadas con los coronavirus.

Si se responde a la declaración, todas las investigaciones relacionadas con COVID-19, el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad, así como otros coronavirus, se pondrían a disposición abierta en una forma que permita la minería de datos habilitada para IA. Ello es fundamental para el Instituto Allen de Inteligencia Artificial de Seattle y su motor de búsqueda académica Semantic Scholar.

Los firmantes de la carta representan a Estados Unidos, así como a Australia, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. Aunque ya muchos editores están proporcionando acceso abierto a la investigación de coronavirus, pero no siempre en forma legible por máquina.