La alfabetización mediática en una era de noticias falsas

Después de varios años de noticias falsas y hechos alternativos, la alfabetización mediática sigue siendo un desafío. El Informe de Aprendizaje y Creación de Prototipos de 2018 mostró que los consumidores de noticias piensan que son mejores en la alfabetización mediática de lo que realmente son. ¿Cómo pueden las bibliotecas ayudar a cerrar esa brecha y ayudar a sus comunidades a informarse?

Los bibliotecarios pueden asegurar que los usuarios tomen decisiones informadas en las elecciones locales, estatales y nacionales ayudándoles a pensar críticamente. Las bibliotecas de todo tipo pueden promover la alfabetización mediática proporcionando folletos, LibGuides, capacitación y programas sobre cómo diferenciar en línea la realidad de la ficción. Los siguientes recursos pueden ayudar.

The National Association for Media Literacy Education, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, define la alfabetización mediática como la “capacidad de acceder, analizar, evaluar, crear y actuar utilizando todas las formas de comunicación”, incluyendo “tecnologías con las que ni siquiera hemos soñado todavía”. Proporciona guías para educadores y padres, planes de lecciones y recursos electorales.

Center for Media Literacy, con sede en California, ofrece MediaLit Kit para ayudar a los educadores a crear programas de instrucción de alfabetización mediática en todas las disciplinas y niveles de grado.

Entre 2017 y 2018, la American Library Association (ALA) se asoció con el Center for News Literacy (CNL) de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Stony Brook (Nueva York) en torno al programa piloto “Media Literacy at Your Library” (Alfabetización mediática en su biblioteca), un programa piloto que capacitó a los trabajadores de bibliotecas para ayudar a los adultos a convertirse en mejores consumidores de noticias. El Informe Learning and Prototyping Report anteriormente mencionado describe cómo cinco bibliotecas públicas de los EE.UU. utilizaron el plan de estudios de alfabetización mediática de CNL para desarrollar programas públicos adaptados a sus comunidades. Entre los descubrimientos de esas bibliotecas: Las audiencias jóvenes y marginadas eran las más difíciles de alcanzar, y los esfuerzos futuros podrían ser más efectivos si los programas se presentaran en espacios más accesibles para esas audiencias.

Aunque el programa ha terminado, la Oficina de Programas Públicos de ALA ha recibido una subvención de 249.378 dólares del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas para convocar a un grupo de bibliotecarios, educadores y periodistas que diseñarán una guía para profesionales de la educación sobre alfabetización mediática. A finales de año se conocerán más detalles al respecto.

En julio, la Corporación RAND publicó una encuesta sobre la eficacia de la formación en alfabetización mediática en aulas escolares, Exploring Media Literacy Education As a Tool for Mitigating Truth Decay (Explorando la alfabetización mediática como herramienta para mitigar la decadencia de la verdad). Los investigadores descubrieron que las competencias de alfabetización mediática se definen y evalúan de forma incoherente en todas las disciplinas, lo que dificulta la evaluación de los resultados. Sin embargo, la encuesta ofrece un apéndice separado en un archivo ZIP con una lista completa de cursos, programas y otros recursos, organizados por institución.

Un curso de acceso abierto -desarrollado por el biólogo Carl Bergstrom de la Universidad de Washington y el científico de información Jevin West- ha recibido atención nacional. Titulado“Calling Bullshit,”, el curso ofrece un programa de estudios, vídeos, herramientas, estudios de casos y una serie de preguntas frecuentes para los educadores que deseen adaptarlo. Bergstrom y Occidente definen “mentira” como “lenguaje, cifras estadísticas, gráficos de datos y otras formas de presentación destinadas a persuadir impresionando y abrumando a un lector u oyente, con un flagrante desprecio por la verdad y la coherencia lógica”.

En el corazón de toda la educación sobre alfabetización mediática está el objetivo de ayudar a los niños, adolescentes y adultos a reconocer las afirmaciones engañosas en línea y en otros medios de comunicación. Aunque a menudo se denominan noticias falsas, la desinformación puede tomar muchas formas. En 2016, Melissa Zimdars, Profesora Asistente de Estudios de Medios del Merrimack College en North Andover, Massachusetts, y coautora de Fake News: Understanding Media and Misinformation in the Digital Age (MIT Press, 2020), identificó para sus alumnos numerosas categorías de sitios web que contienen información sospechosa, entre ellas fuentes que..:

falsificar información a propósito o distorsionar las noticias

presentar opiniones como hechos

se basan en teorías de conspiración refutadas

tráfico de créditos no verificados

consisten en propaganda patrocinada por el estado

promover el racismo, la misoginia o la homofobia

usar titulares o imágenes exagerados o engañosos como “clickbait

Una encuesta del Pew Research Center de 2018 indica que los estadounidenses tienden a etiquetar las declaraciones con las que están de acuerdo como factuales y aquellas con las que no están de acuerdo como opiniones. Un estudio realizado en 2019 por psicólogos de la Universidad Estatal de Ohio sugiere que las personas sí hacen una distinción entre fuentes deshonestas y sesgadas. Los investigadores encontraron que incluso las noticias verdaderas, cuando son reportadas por una fuente considerada sesgada, tienden a perder su credibilidad.

Detección de información errónea

Cómo detectar noticias falsas. Una fuente ampliamente utilizada para detectar sesgos, “How to Spot Fake News” por Eugene Kiely y Lori Robertson, fue publicada en noviembre de 2016 por FactCheck.org, un proyecto del Centro de Políticas Públicas de Annenberg. Una infografía de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (gratuita en varios idiomas) resume las ocho técnicas mencionadas en el artículo para evaluar las fuentes de noticias. En 2016, Finlandia se convirtió en uno de los primeros países europeos en tener un sistema educativo que enfatiza formalmente el pensamiento crítico y la capacidad de reconocer la desinformación.

La información engañosa es a menudo difícil de contrarrestar porque los memes virales con frecuencia se traducen a otros idiomas, cruzan fronteras nacionales y saltan plataformas, según Daniel Funke, escritor del sitio web de periodismo Poynter. Científicos de la información de la Universidad de Indiana en Bloomington en 2017 verificaron que los robots sociales y los algoritmos eran responsables de difundir historias virales -algunas falsas, otras reales- a través de Twitter.

Complicando aún más las cosas, las acusaciones de conspiración ya no se basan en la teoría de la conspiración real. Russell Muirhead y Nancy L. Rosenblum escriben en A lot of people are saying (Princeton University, abril) que las explicaciones factuales han sido reemplazadas por insinuaciones: “No hay una demanda meticulosa de pruebas, ni una acumulación exhaustiva de pruebas, ni puntos revelados para formar un patrón.” En cambio, lo que pasa por autoridad es la afirmación de que “mucha gente está diciendo” algo.

Una buena visión general de las noticias falsas para los bibliotecarios es “Combating Fake News in the Digital Age,” (Combatir las noticias falsas en la era digital), de Joanna M. Burkhardt, Library Technology Reports, vol. 53, no. 8 (noviembre/diciembre de 2017). Burkhardt, que con frecuencia da conferencias sobre alfabetización mediática, presenta una breve historia de noticias falsas que comienzan con el Imperio Romano, explica cómo se difunde la desinformación y sugiere métodos proactivos que los bibliotecarios pueden utilizar para ayudar a los estudiantes a navegar por el universo de la información. Burkhardt es también autor de Teaching Information Literacy Reframed (ALA Neal-Schuman, 2016), que utiliza el Framework for Information Literacy for Higher Education (Marco para la Alfabetización Informativa para la Educación Superior) como herramienta para diseñar ejercicios en el aula sobre medios de comunicación y otras alfabetizaciones.

Fake News and Alternative Facts de Nicole A. Cooke, en el informe especial de ALA Fake News and Alternative Facts (Ediciones ALA, 2018), ofrece consejos para crear un plan de lecciones que ayude a los estudiantes universitarios y a los adultos a evaluar los medios de comunicación. La segunda edición de Belinha S. De Abreu de Teaching Media Literacy (ALA Neal-Schuman, 2019) reúne a 15 bibliotecarios y profesores para comentar sobre temas de alfabetización mediática y digital. También ofrece seis lecciones listas para enseñar, un glosario y una cronología de los hitos de la alfabetización mediática. Information Literacy and Libraries in the Age of Fake News, editado por Denise E. Agosto (Libraries Unlimited, 2018), es otro excelente resumen de la historia de los medios de comunicación y de la investigación para combatir la desinformación.

Por último, los interesados en las raíces históricas del actual clima político polémico pueden leer “The Lie Factory: How Politics Became a Business,, de la historiadora Jill Lepore, en la edición del 24 de septiembre de 2012 de The New Yorker. Lepore escribe sobre Clem Whitaker, Leone Baxter, y su grupo consultor Campaigns Inc. que lanzaron en la década de 1930. “Whitaker y Baxter no sólo estaban inventando nuevas técnicas; estaban escribiendo un libro de reglas”, argumenta. Ese libro de reglas, esbozado en el discurso de Whitaker ante el Capítulo de Los Ángeles de la Sociedad de Relaciones Públicas de Estados Unidos el 13 de julio de 1948, contiene consejos que se han vuelto comunes en las campañas políticas del siglo XXI, entre los que se incluyen: “hazlo personal”, “finge que eres la Voz del Pueblo”, “ataca, ataca, ataca y ataca”, y “di lo mismo una y otra vez”.