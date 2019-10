Importancia del aprendizaje emocional en el espacio de creación

How Makerspaces Support Social and Emotional Learning

by Heather Lister. DenCo ideas insopiration, 2019

Además de desarrollar habilidades técnicas, un makerspace es un lugar privilegiado para desarrollar lo que algunos llaman habilidades “blandas”. Habilidades como el manejo del tiempo, la regulación emocional y la comunicación efectiva. Estas habilidades pueden ser tan importantes -o más- que las habilidades técnicas que los estudiantes también adquieren en el espacio. De hecho, según un estudio el 92% de los ejecutivos encuestados dicen que las habilidades como la resolución de problemas y la comunicación son tan o más importantes que las habilidades técnicas.

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) define el aprendizaje social y emocional como “la manera que los niños y adultos aprenden a entender y manejar las emociones, a establecer metas, a mostrar empatía por los demás, a establecer relaciones positivas y a tomar decisiones responsables”. Esta organización describe cinco competencias para Social and Emotional Learning (SEL), incluyendo autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones responsables. En pocas palabras, SEL es una manera intencional de apoyar el crecimiento de las habilidades inter e intrapersonales de los estudiantes.

Un análisis de más de 200 estudiantes de los programas SEL encontró que los esfuerzos mejoraron el comportamiento y los sentimientos de los estudiantes hacia la escuela, hicieron que las escuelas fueran más seguras y aumentaron los puntajes de rendimiento. De hecho, los estudiantes que recibieron instrucción SEL promediaron 11 puntos porcentuales más que los que no la recibieron.

De este modo los espacios de creadores están abordando las habilidades más allá de los conocimientos académicos y técnicos tradicionales, enfatizando lo que se conoce como “aprendizaje social y emocional”.