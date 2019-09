Lipscomb, C. E. “The library as laboratory.” Bulletin of the Medical Library Association vol. 89, n. 1 (2001). pp. 79-80.

Es muy curioso este artículo publicado hace casi 20 años, en el que ya se conceptualiza la biblioteca como un laboratorio. Esta idea que nos parece muy del presente, ya estaba esbozada tiempo atrás por algunos especialistas. Incluso algunas de las referencias que se exponen en torno a este concepto de biblioteca como espacio de creatividad y aprendizaje habían sido esbozadas un siglo antes por los padres de la Biblioteconomía.

En su fascinante estudio de la génesis de la Medical Library Association (MLA), Jennifer Connor observó las tendencias culturales y científicas a través de la lente del primer medio siglo de MLA [1]. Sostuvo que las bibliotecas médicas funcionaban separadas de la medicina, pero que también estaban influenciadas por la evolución del mundo de las bibliotecas. En particular, la imagen de la biblioteca como laboratorio impactó a las bibliotecas médicas. La redefinición de las bibliotecas americanas en el último cuarto del siglo XIX desde almacén a taller enfatiza el uso de las colecciones más que su acumulación. Los libros son herramientas, y las bibliotecas son laboratorios en los que los estudiosos se dedican a la investigación intelectual activa.

La percepción cambiante de las bibliotecas fue parte de una reestructuración general de la educación superior estadounidense y de la rápida expansión y especialización del conocimiento. Con el establecimiento de la Universidad Johns Hopkins en 1876, surgió el modelo de la moderna universidad de investigación estadounidense. Los profesores publicaron investigaciones en sus disciplinas e introdujeron los métodos de conferencias y seminarios y los cursos optativos en lugar de un plan de estudios clásico común. La profesionalización de la investigación llevó a la escuela de postgrado a funcionar como una agencia de formación de los investigadores. Las facultades de medicina se establecieron en universidades, con la investigación científica de laboratorio como punto focal para aumentar el conocimiento y la formación de los médicos. A medida que se reorganizaba la erudición en torno a la universidad, las bibliotecas institucionales se volvieron cada vez más centrales en la vida universitaria, y las bibliotecas académicas comenzaron a concentrarse en el uso de los conocimientos adquiridos y preservados en sus colecciones[3-5].

Justin Winsor, un líder bibliotecario de finales del siglo XIX, abogó por la “doctrina del uso”, la creencia de que el propósito de los libros eran ser leídos y que las bibliotecas debían ayudar en el trabajo diario de los lectores. Como director de la Biblioteca Pública de Boston y más tarde bibliotecario del Harvard College, fue el primer presidente de la American Library Association (ALA). Adoptó prácticas bibliotecarias que hicieron que los libros fueran más accesibles a los lectores, una filosofía que finalmente condujo a la ampliación de las horas de servicio, a la apertura de estantes, a la creación de ayudas bibliográficas, a la creación de bibliotecas departamentales, a la cooperación interbibliotecaria y al desarrollo de servicios de referencia y de formación bibliotecaria[6]. En su conceptualización, la biblioteca era un laboratorio, “un taller en el que profesores y estudiantes podían llevar a cabo su trabajo con las herramientas necesarias para sus propósitos convenientemente a mano”[7]. En un informe al presidente de Harvard, Winsor declaró que “una gran biblioteca debe ser tanto un taller como un depósito. Debe enseñar los métodos de investigación profunda y cultivar en los lectores el hábito de buscar las fuentes originales de aprendizaje”[8].

Connor traza la participación de las bibliotecas médicas como un laboratorio. Conmocionado por los cambios en la ciencia y la educación desde la década de 1870 hasta el cambio de siglo, la profesión médica volvió a concebir la biblioteca médica. Se esperaba que los médicos se mantuvieran al día en los avances científicos, difundidos a través de artículos publicados. A los estudiantes de medicina se les exige cada vez más que aprendan a adquirir e interpretar información médica por sí mismos. La visión de las bibliotecas pasó de ser un depósito de libros a un laboratorio metafórico donde se podía consultar el último pensamiento médico [9].

La intención original de la Asociación de Bibliotecas Médicas era facilitar el crecimiento de bibliotecas institucionales accesibles y aumentar las colecciones de libros y revistas actuales entre las bibliotecas miembros. George M. Gould expresó el punto de vista de la importancia de la comunicación científica en su discurso en la reunión inaugural.

“Existe una beneficencia y una utilidad médica inconmensurables en el aumento del número de bibliotecas médicas, y en la cooperación organizada de éstas, una con otra, por medio de una asociación tal como la que nos proponemos fundar….. Por último, cada pequeña ciudad de América tendrá una biblioteca médica pública a la que el trabajador dentro de un radio de cien millas podrá acudir y aprender en una breve visita lo que todos los trabajadores del mundo han hecho o descubierto en relación con cualquiera de las mil grandes preguntas que involucran asuntos de vida o muerte para el paciente”. [10]

John Shaw Billings, como bibliotecario de la Oficina del Cirujano General, habló de las revistas como la “literatura viva” de la profesión médica [11]. Su influencia fue ampliamente sentida a través de la medicina y las bibliotecas en sus funciones en el desarrollo de la colección y los servicios de lo que se convirtió en la Biblioteca Nacional de Medicina y como asesor en el establecimiento del Hospital Johns Hopkins y la Escuela de Medicina, director de la Biblioteca Pública de Nueva York y presidente de ALA. Su filosofía de la importancia práctica de la literatura médica actual guió sus contribuciones a la bibliotecología médica. El mayor valor para los profesionales estaba en las publicaciones de los últimos diez a veinte años, y las revistas reflejaban los descubrimientos de la medicina y proporcionaban los datos originales que fueron la base de las monografías y los libros de texto [12].

Junto con el crecimiento de las colecciones vino la necesidad de una mejor organización y un enfoque temático de los materiales. El desarrollo de las ayudas bibliográficas se basó en el movimiento para hacer que las bibliotecas fueran más útiles. La base más importante para la creación de ALA en 1876 fue el deseo de establecer métodos cooperativos de catalogación y clasificación [13]. La sustitución del catálogo de libros impresos por un catálogo de tarjetas y el debate sobre un diccionario o una disposición temática clasificada del catálogo fueron preocupaciones importantes de la época. En la literatura médica, Billings revolucionó la catalogación y la indexación con la publicación del Index Medicus and the Index-Catalogue of the Library of the Surgeon General’s Office. Para él, “los libros se comparan bien con herramientas de las que el índice es el mango” [14].

A finales del siglo XIX, los bibliotecarios públicos, conscientes del papel de la biblioteca como institución educativa, proporcionaban asistencia personal a los lectores. Tal programa fue propuesto por primera vez en una ponencia presentada por el bibliotecario de la Biblioteca Pública Gratuita de Worcester en la reunión de la ALA de 1876. El concepto de la biblioteca como laboratorio del colegio centró la atención de los bibliotecarios universitarios en nuevos medios para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Aunque los bibliotecarios universitarios dudaban sobre el valor de la asistencia individual como técnica útil, Melvil Dewey fue pionero en el concepto de servicio de referencia en el Columbia College, nombrando trabajadores de referencia especializados [15]. En 1884 describió las “ayudas a los lectores”.

“Con el tiempo limitado de que disponen los estudiantes e investigadores, y la inmensa cantidad de material con el que el individuo debe lidiar a menudo, la ayuda de alguien plenamente familiarizado con los recursos de la biblioteca, capaz de discriminar entre las fuentes de información, y ajustarlas a las múltiples necesidades de los lectores, al alacance para impartir la ayuda deseada, se vuelve imperativamente necesaria.” [16]

Las bibliotecas actuales se inventaron a finales del siglo XIX. El concepto de biblioteca como útil para el trabajo diario de sus usuarios, haciendo accesible la información y ayudando a su uso óptimo, sigue guiando a la profesión. La metáfora de la biblioteca como laboratorio es interesante, porque refleja los cambios reales en las colecciones y servicios de la biblioteca en ese momento, pero también es poderosa, porque destaca el papel de la biblioteca en facilitar el uso de la información para desarrollar nuevos conocimientos.

