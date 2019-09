¿Como evaluar el rendimiento de un makerspace en bibliotecas?

Cun, A., S. Abramovich, et al. “An assessment matrix for library makerspaces.” Library & Information Science Research vol. 41, n. 1 (2019). pp. 39-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2019.02.008

El surgimiento de la cultura del fabricante ha llevado a un aumento de los espacios de fabricación en una variedad de organizaciones educativas, incluidas las bibliotecas públicas. Estos espacios de creación proporcionan a los usuarios de bibliotecas nuevas oportunidades para aprender y crear a través de la exploración, la creación y el juego. Sin embargo, a medida que aumenta el número de espacios de creación de bibliotecas, también aumenta la necesidad de evaluar el aprendizaje en esos mismos espacios. Hay un número significativa de documentos de investigación sobre la evaluación del aprendizaje de los espacios de creación en las bibliotecas públicas.

Los investigadores de este estudio examinan el uso por parte de los usuarios de un espacio de creación de bibliotecas a través de un marco teórico basado en la investigación de evaluación moderna. Poco después de que comenzara el estudio, fue necesario repensar las preguntas y los métodos de investigación originales para entender mejor cómo se podía implementar la evaluación de manera efectiva. Los hallazgos incluyen la determinación del alcance de los participantes en el espacio de creación de bibliotecas y sus necesidades de evaluación, las evaluaciones potenciales que pueden abordar esas necesidades y las implicaciones de diseño para las evaluaciones en los espacios de creación de bibliotecas.

Como conclusión, se determina que una matriz de evaluación de makerspaces puede ayudar a los bibliotecarios a hacer coincidir las necesidades educativas de los usuarios con los datos de la biblioteca. Si bien todas las herramientas de evaluación tienen beneficios y limitaciones, por lo que es probable que una combinación de herramientas sea el mejor enfoque.