Rodeados de libros de Belle and Sebastian

Belle and Sebastian – Wrapped Up In Books

Belle & Sebastian es un grupo de indie pop escocés formado en Glasgow en 1996. El nombre del grupo proviene de Belle et Sébastien, libro para niños de Cécile Aubry en el que se relatan las aventuras de un chico (Sébastien) y su perro (Belle).

Belle and Sebastian nos hablan en esta canción de un amor platónico rodeado de libros, una especie de comunión universal entre dos personas que se quizás se encuentran a diario en una biblioteca. El la ve con otro chico y recela de que sea la persona adecuada para ella, ya que entre ellos existe una relación entre libros, una aventura de fantasía.

Letra

Había mucha luz, esta noche en el puente del arco iris.

Pude ver a través de tu ventana aunque estés lejos.

Estabas corriendo en un coche

Al lado de un chico, no sabes si es apto para

Lo que tienes en mente

Si está preparado para lo que tienes en mente

El cambio está en las cartas, pero esta vez será difícil.

Pero no quiero dejarte nunca

Nunca hemos tenido una pelea.

Nunca debes dividir un poste

Nunca debes dividirte.

Desearía tener dos caminos que pudiera seguir

Yo escribiría el final sin ninguna pena.

Rezaré una plegaria, mientras estás sentada ahí.

Te envolveré con mis manos

Sé que estará bien

Tenemos una aventura de fantasía.

No nos mojamos, no nos atrevimos.

Nuestras aspiraciones, están envueltas en libros

Nuestras inclinaciones están ocultas en la apariencia

El verano se está acelerando

Estoy tratando de obtener una sensación de la ciudad

Pero he sido infiel

He estado viajando al extranjero

Tenemos una aventura de fantasía.

No nos mojamos, no nos atrevimos.

Nuestras aspiraciones, están envueltas en libros

Nuestras inclinaciones están ocultas en la apariencia.