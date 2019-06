¿Qué es la reutilización de datos de investigación?

Van de Sandt, Stephanie; Dallmeier-Tiessen, S.; Lavasa, Artemis; Petras, Vivien “The Definition of Reuse”. Data Science Journal 18(1), 2019 DOI: 10.5334/dsj-2019-022

La capacidad de reutilizar los datos de la investigación se considera un beneficio clave para la comunidad investigadora en general. Los investigadores de todas las disciplinas se enfrentan a la presión de compartir sus datos de investigación para que puedan ser reutilizados. La demanda de uso y reutilización de datos tiene implicaciones sobre la forma en que documentamos, publicamos y compartimos la investigación en primer lugar y, quizás lo más importante, afecta a la forma en que medimos el impacto de la investigación, que suele ser una medida de su uso y reutilización.

Es sorprendente que las comunidades de investigación, los responsables políticos, etc. no hayan definido claramente qué es el uso y la reutilización. Se necesita una definición clara de uso y reutilización para establecer mejores métricas para un registro académico integral de individuos, instituciones, organizaciones, etc. Por lo tanto, este artículo presenta una primera definición de reutilización de datos de investigación. Las características de la reutilización se identifican examinando la etimología del término y el análisis del discurso actual, lo que conduce a una serie de escenarios de reutilización que muestran la complejidad del panorama actual de la investigación, que ha ido evolucionando hacia un enfoque basado en datos. El análisis subraya que no hay razón para distinguir entre uso y reutilización. Discutimos lo que esto significa para posibles nuevas métricas que intentan cubrir las prácticas de la Ciencia Abierta de manera más completa. Esperamos que la definición resultante permita una estrategia mejor y más refinada para la Ciencia Abierta.