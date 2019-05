¿Cuál es el futuro a las bibliotecas públicas? Los servicios de las bibliotecas públicas en el siglo XXI

Macdonald, Liz. A New Chapter Public library services in the 21st century. London: Carnegie UK Trust, 2012.

Texto completo

Ver además

What Does The Future Hold For Public Libraries?

Carnegie UK Trust, con su larga historia de apoyo al sistema de bibliotecas públicas, no ha estado involucrado activamente en esta área desde 1950, pero el nivel de preocupación sobre el futuro de las bibliotecas públicas nos ha llevado a revisar esta área. Carnegie UK Trust encargó una investigación en todo el Reino Unido y la República de Irlanda que demuestra que la gente sigue queriendo a sus bibliotecas, pero la el estudio advierte que las bibliotecas públicas no pueden permanecer inmóviles en un mundo cambiante: el servicio de bibliotecas públicas se encuentra en una encrucijada y es necesario un cambio para responder a la reducción del gasto público, a los retos y oportunidades de la era digital y a los cambios en los estilos de vida y los patrones de comportamiento de las personas.

La investigación proporciona datos sobre los niveles de uso y la frecuencia de uso de las bibliotecas en las cinco jurisdicciones, sobre la actitud de la gente hacia las bibliotecas públicas, y sobre las cosas que la gente dice que los animaría a hacer más uso de las bibliotecas públicas.