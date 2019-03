Una biblioteca improbable de objetos obsoletos

Where Movies Get Their Vintage Electronics

¿Alguna vez ha visto un programa como Mad Men y te has preguntado dónde encontraron las primeras máquinas Xerox? ¿O de dónde sacaron los americanos todas las IBM de la era Reagan que pensaste que estarían amontonadas en un vertedero? Bueno, es muy probable que estos aparatos de tecnologías histórica provengan de un enorme almacén en Brooklyn con una misión específica: preservar algunos de los aparatos electrónicos más antiguos y preciados del mundo.

Desde principios de 2012, el E-Waste Warehouse ha estado ayudando a los neoyorquinos a deshacerse de sus aparatos electrónicos no deseados de una manera respetuosa con el medio ambiente. Algunos de los mejores hallazgos, sin embargo, lo tienen en la propia biblioteca de utilería del almacén, donde están disponibles para producciones de cine y televisión para alquilar y utilizar.

La idea es parte del Lower East Side Ecology Center, una organización sin fines de lucro fundada en 1987 y una de las primeras en ser pioneras en programas comunitarios de reciclaje en la ciudad de Nueva York. El E-Waste Warehouse es donde cualquiera puede dejar ese viejo VCR o el televisor de la consola de su abuelo para que los productos químicos tóxicos que contiene se mantengan alejados de los vertederos.

En el almacén se clasifican, desmantelan y envían diariamente grandes cantidades de productos electrónicos para su reciclado, mientras que otras se eligen para ser renovadas y reutilizadas. “Lo que hacemos aquí es todo sobre la sostenibilidad”, comparte Nicole Swient, una veterana técnica de reutilización que trabaja en el almacén.

“Al reparar y reutilizar adecuadamente los artículos, podemos devolverlos al público sin que vayan a parar a nuestros vertederos”, dijo Swient a Gizmodo. “Damos a estos aparatos electrónicos una segunda vida, un segundo hogar, donde pueden ser reutilizados y hacer feliz a otra persona.”

Además de pasar los aparatos electrónicos antiguos a los nuevos usuarios, el Lower East Side Ecology Center también reutiliza algunos de los hallazgos más raros de una colección similar a un museo de más de 2.000 piezas de época. Entre ellos se incluyen bípers, máquinas de escribir Royal, ordenadores personales, monitores CRT, cámaras de noticias, Macs antiguos, máquinas tragaperras y un sinfín de artículos más, todos ellos conservados para mostrar el desarrollo de la tecnología durante las últimas ocho décadas.

La colección también funciona como una biblioteca de utilería, donde los directores de arte y los diseñadores de producción pueden encontrar las piezas perfectas de tecnología para películas y espectáculos sobre el pasado. Como explica Christine Datz-Romero, cofundadora y directora ejecutiva del Lower East Side Ecology Center, la organización realizó esta misión después de comprender la importancia histórica de su colección.

“Fue entonces cuando empezamos a desarrollar esta biblioteca de utilería”, dijo Datz-Romero, “porque realmente sentimos que mantener algunas de estas tecnologías más antiguas realmente nos educa sobre la rapidez con la que la tecnología se ha desarrollado en los últimos diez o veinte años”.

Así que la próxima vez que vea un programa de televisión en los años 80, debe agradecer a estos técnicos no sólo por hacer que nuestros programas y películas favoritos se vean precisos, sino también por preservar tantos de estos aparatos de época. Eso y mantenerlos alejados de nuestros vertederos.