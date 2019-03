Alonso-Arévalo, J. Acceso abierto a la investigación científica. En; Pozo-Cabrera, E., Alonso-Arévalo, J., Gadea, W., Fenger, N., Ledesma-Ayora, M. Epistemología, acceso abierto e impacto de la investigación científica. Cuenca, Ecuador: Universidad Católica de Cuenca, 2016. ISBN: 978-9942-972-27-09-5

Texto completo

La llegada de la tecnología digital y de las redes de comunicación ha propiciado una evidente mejorar los canales de acceso a la información y la concreción de nuevos modelos de comunicación tanto personal como científica. Una de las propuestas que más incidencia está teniendo en todo este proceso son las iniciativas del movimiento para el Acceso Abierto a la información científica, que se ha visto materializada en la creación de más de 5500 repositorios y más de 9000 revistas OA en todo el mundo durante los últimos años según los datos aportados por Registry of Open Access Repositories (ROAR) y Directory of Open Access Journals (DOAJ). En la actualidad casi todas las universidades y centros de investigación disponen de un repositorio institucional como reflejo y garante de la memoria académica de su entidad. La importancia de este fenómeno viene determinada por la implicación no sólo de los gestores de la información –bibliotecas, centros de documentación-, sino también porque se está desarrollando una iniciativa en la que por primera vez en la historia son participes investigadores, entidades financieras, e incluso estados que promueven y favorecen un sistema de comunicación científica más libre y abierto.