“MakerSpace” en la Biblioteca Universitaria de Granada

El MakerSpace (que literalmente significa Espacio de hacedores), es un espacio físico donde se proporcionan las herramientas tecnológicas necesarias para diseñar y construir cualquier cosa imaginable, promoviendo la innovación y la creatividad.

También impulsa el trabajo colaborativo, ya que son espacios abiertos a todo el mundo.

El Movimiento Maker es una tendencia mundial cuya filosofía se basa en que todo ser humano lleva un maker en su interior. Nacemos con la necesidad de crear cosas: a muy corta edad ya fabricamos muñecos, coches, construcciones. Este corriente está basada en el movimiento DIY (Do It Yourself), popularizado desde mediados del siglo XX, pero incorporando todas las oportunidades que nos brinda el desarrollo tecnológico.

Los makers de hoy son capaces de desarrollar hardware y software informático, de solucionar problemas que hasta hace muy poco eran dominio de grandes empresas. Están transformando la educación con su principio de aprender haciendo, aprender a través de la experiencia. Dicen que este movimiento está revolucionando la economía, se habla incluso de una nueva revolución industrial.

¿Por qué un MakerSpace en la Biblioteca Universitaria?

La Biblioteca Universitaria es el único servicio de la UGR abierto al público durante 12 hora seguidas atendido por personal.

El uso tradicional del espacio físico de la biblioteca ha ido cambiando conforme ha evolucionado la biblioteca virtual. La tendencia hacia la que evolucionan las bibliotecas del siglo XXI es proporcionar espacios no sólo para almacenar conocimiento, sino también para generarlo; no sólo de silencio y estudio, sino también de aprendizaje e interacción.

Ya hemos comenzado con las salas de trabajo individuales, en grupo y con laTecnoteca; y ahora queremos seguir avanzando con espacios de creación.

Orientado a todos los usuarios de la Universidad de Granada, el BiblioMaker está ubicado en la biblioteca de la Facultad de Ciencias por su situación céntrica y fácil acceso.

El benchmarking internacional dice que las mejores universidades del mundo, las más modernas, tienen Bibliomakers. La idea es proporcionar un espacio donde los estudiantes puedan: crear, colaborar, compartir, desarrollar ideas, innovar…

Está abierto a toda la comunidad universitaria y se accede al mismo en el horario de apertura de la biblioteca.

Equipamiento:

Impresoras 3D: el uso de las impresoras 3D es, en principio, gratuito para personal y estudiantado de la UGR , se podrá cobrar algún trabajo porque suponga un gasto excesivo de material. Habrá que solicitarlo a través de un formulario y enviar el archivo en un formato determinado.

Componentes electrónicos

Ordenadores dotados con dos pantallas cada uno de forma que puedas ver el tutorial en una mientras trabajas en la otra.

Software instalado para el desarrollo de ideas, para diseño y modelado: Autodesk Inventor, Adobe creative suite – Photoshop, Illustrator, Dreamweaver etc., Sketchup Pro, Anime Studio Pro, Blender, Clip Studio Paint, Cura…

Raspberry Pi

Material bibliográfico relacionado con la creatividad.

Beneficios:

Vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje con las nuevas tecnologías: está el ejemplo de estudiantes de química que diseñan moléculas con programas de dibujo y después las imprimen en 3D.

Los MakerSpaces proporciona al alumnado conocimiento y experiencia práctica en el manejo de herramientas como impresoras y escáneres 3D…

El manejo de estas herramientas hacen más completa la formación de los estudiantes, estando más preparados para el mundo laboral.

Se promueve la cultura de la creatividad y la innovación.