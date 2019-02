¿Estás listo para lo siguiente? Tendencias tecnológicas para 2019

“The Post-Digital Era is Upon Us. Are you ready for what´s next? Accenture Technology Vision 2019″. Accenture, 2019

Texto completo

El emergente mundo “post-digital” ofrece nuevas oportunidades para que las organizaciones ofrezcan realidades y experiencias personalizadas, de acuerdo con la visión tecnológica de Accenture 2019

Las organizaciones exitosas se beneficiarán del nuevo conjunto de tecnologías, pero darán prioridad a la confianza, la responsabilidad, la privacidad y la seguridad.

La Visión Tecnológica identifica cinco tendencias tecnológicas emergentes que las organizaciones deben abordar para tener éxito en el panorama actual en rápida evolución: