La persona promedio pasa 5 años de su vida en los medios sociales, más tiempo que comiendo, socializándose o aseándose

How People Use Social Media in 2018

BY KRISTEN HERHOLD / 17 OCTOBER 2018

Ver informe completo

El estudio encuestó a 627 usuarios de medios sociales para conocer sus hábitos de uso: los canales que prefieren, la frecuencia con la que utilizan los medios sociales y los medios que utilizan para acceder a ellos.

Casi todos los estadounidenses utilizan los medios sociales al menos una vez al día. Los medios sociales son una parte importante de la vida cotidiana de la gente, y la gente accede regularmente a una variedad de canales de medios sociales, tanto desde la aplicación móvil como desde el navegador del ordenador, según una encuesta realizada a más de 600 usuarios de medios sociales.

Los medios sociales son una parte importante de la vida cotidiana de las personas. La persona promedio pasa 5 años de su vida en los medios sociales – más tiempo del que pasa comiendo, socializñándose y arreglándose. A medida que la gente siga dedicando más tiempo a los medios sociales, ese número sólo aumentará.

La gente utiliza una variedad de canales de medios sociales, que difieren en función de factores demográficos como el género.

Hallazgos