Comparación y evaluación de las políticas de autoarchivo de acceso abierto de los repositorios de COAR

Roy, B.K., Biswas, S.C. and Mukhopadhyay, P., “Towards Open Access Self Archiving Policies: A Case Study of COAR.” LIBER Quarterly, 28(1), 2018DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10227

Este documento analiza las políticas de autoarchivo de acceso abierto (OA) de los diferentes Open Access Repositories (OAR) afiliados a COAR (Confederation of Open Access Repositories). El proceso de escrutinio incluye tres actividades principales:

Selección de bases de datos para consultar; Comparación y evaluación de las políticas de acceso abierto de los repositorios que figuran en las bases de datos seleccionadas y que están adscritas al grupo COAR; Examen crítico de las políticas de autoarchivado disponibles de estos repositorios OA en función de un conjunto de criterios seleccionados.

Los pasos anteriores conducen a la presentación de informes sobre los siguientes resultados: se han identificado y resaltado los hallazgos clave; se han analizado las prácticas comunes en relación con el enfoque de este documento; y se ha sugerido un punto de referencia de mejores prácticas para popularizar y fortalecer los OAR como sistemas nacionales de investigación.

Este documento puede ayudar a los administradores, organismos de financiación, responsables políticos y bibliotecarios profesionales a elaborar políticas de autoarchivado específicas para sus propias organizaciones.