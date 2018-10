Mala escritura y cómo evitarla

Forsyth,Patrick . Bad writing and how to avoid it. Highlighting possible mistakes and misinformation. BookBoon, 2018. ISBN: 978-87-403-2266-8

Texto completo

Además

Más de 100 Libros GRATIS sobre metodología de la investigación

Los ejemplos citados en este libro pueden hacerte reír a carcajadas, pero también destacarán los peligros de una escritura descuidada y la necesidad de escribir para lograr una claridad inequívoca, especialmente cuando los mensajes se dirigen a los clientes y a otras personas en las que tu profesionalismo y credibilidad son importantes. Incluso en una obra corta, la necesidad de cuidado en la originación y la minuciosidad en la verificación es muy evidente. Es una lección que puede evitar grandes problemas de comunicación.