Carl Sagan predijo los Estados Unidos de la era Donald Trump en 1995

El astrónomo Carl Sagan fue un gran divulgador científico, que llegó a ser muy popular a gracias a la serie de televisión “Cosmos”. También fue un escritor prolífico y en 1995 escribió el libro “El mundo y sus demonios: La ciencia como una luz en la oscuridad” que abordaba una variedad de temas, que iban desde desacreditar los engaños pseudo científicos a la espiritualidad, pero que también se trata de un documento apasionado en torno a la fascinación por la ciencia y el método científico.

En el libro Sagan apunta:

“La ciencia es más que un cuerpo de conocimientos… es una forma de pensar, una forma escéptica de interrogar al Universo con pleno entendimiento de la falibilidad humana. Si no somos capaces de hacernos preguntas escépticas, de interrogar a aquellos que nos dicen que algo es verdad, estamos a merced del próximo charlatán, político o religioso que aparezca deambulando.”

Sin embargo, una de las cosas más destacables de este libro es una cita en la qué hace una descripción “espeluznantemente” de un futuro cercano de Estados Unidos que desgraciadamente tiene demasiadas similitudes con la actualidad. La cita habla de una futura sociedad distópica, con una gran división interna, confusión, desconfianza en la autoridad, una creciente brecha económica entre ricos y pobres, bajo un liderazgo cada vez más autoritario. Un perfecto análisis de la era de las Fake News y la post verdad. Por supuesto, se pueden objetar algunas partes en función de las inclinaciones ideológicas de cada uno pero las coincidencias parece bastante evidentes.

La cita en concreto dice:

“Tengo una premonición sobre la Norteamérica de la época de mis hijos o de mis nietos, cuando Estados Unidos sea sólo una economía de servicios y de información; cuando casi todas las principales industrias manufactureras se hayan ido a otros países; cuando los increíbles poderes tecnológicos estén en manos de muy pocos, y no haya nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender las cuestiones; cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias opiniones o cuestionar con razones a la autoridad; cuando, abrazados a nuestras bolas de cristal y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, con nuestras facultades críticas en declive, e incapaces de distinguir entre lo que nos gusta y lo que es verdad, nos deslicemos de nuevo, casi sin darnos cuenta, hacia la era superstición y la oscuridad.”

“Science is more than a body of knowledge; it is a way of thinking. I have a foreboding of an America in my children’s or grandchildren’s time—when the United States is a service and information economy; when nearly all the key manufacturing industries have slipped away to other countries; when awesome technological powers are in the hands of a very few, and no one representing the public interest can even grasp the issues; when the people have lost the ability to set their own agendas or knowledgeably question those in authority; when, clutching our crystals and nervously consulting our horoscopes, our critical faculties in decline, unable to distinguish between what feels good and what’s true, we slide, almost without noticing, back into superstition and darkness.”

