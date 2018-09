Determinan las dos áreas cerebrales implicadas en la lectura

Garikoitz Lerma-Usabiaga, Manuel Carreiras, Pedro M. Paz-Alonso. ‘Converging evidence for functional and structural segregation within the left ventral occipitotemporal cortex in reading’. PNAS, 17 de septiembre de 2018.

Texto completo

Tres científicos vascos del Centro Internacional de Investigación Interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje de San Sebastián han logrado demostrar la existencia de dos zonas cerebrales implicadas en la lectura. Esta investigación será fundamental para el estudio de la dislexia. Una de las partes del cerebro se encarga de recoger la información visual y la otra de transmitir esa información a otras zonas del cerebro.

Entender la función, estructura y conexiones de la corteza occipitotemporal ventral (COTV) es crítico para desentrañar los mecanismos neurales que determinan cómo nuestro cerebro logra leer. Se identifican dos áreas segregadas a lo largo del eje posterior-anterior del vOTC involucradas en dos aspectos diferentes del reconocimiento visual de palabras: una parte posterior responsable de la extracción de la característica visual y una parte anterior involucrada en la integración de la información desde y hacia la red lingüística. La evidencia convergente de mediciones funcionales, estructurales, microarquitectónicas y de comportamiento confirmaron consistentemente esta segregación posterior-anterior en el VOTC y, lo que es más importante, revelan cuales son las áreas involucradas en los diferentes procesos de apoyo a la lectura.

