Reproducción de trabajos bajo derechos de autor por parte de educadores y bibliotecarios

Reproduction of Copyrighted Works By Educators and Librarians

by Library of Congress. Copyright Office

Los materiales documentales recogidos en este documento se refieren a la reproducción de obras protegidas por derechos de autor por educadores, bibliotecarios y archiveros para una variedad de usos, entre ellos: Reproducción por bibliotecas y archivos con fines de estudio, investigación, intercambios interbibliotecarios y preservación de archivos. según la Ley de Derecho de Autor de 19 de octubre de 1976. Esta es la ley de derechos de autor de Estados Unidos, vigente desde el 1 de enero de 1978 (título 17 del Código de los Estados Unidos, Ley Pública 94-553, 90 Stat. 2541).

Según la ley de derechos de autor, la reproducción puede adoptar dos formas: La realización de copias: mediante fotocopias, reproducciones de microformatos, grabaciones en vídeo o cualquier otro método de duplicación de material visualmente perceptible; y + La realización de grabaciones: mediante la duplicación de grabaciones de sonido o cualquier otro método de recaptura de sonidos.

La ley de derechos de autor también contiene varias disposiciones que tratan sobre importaciones, presentaciones y exhibiciones de obras protegidas por derechos de autor con fines educativos y otros fines no comerciales, pero están fuera del alcance de este documento.