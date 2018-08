Hacia un mundo digital

“Going digital in a multilateral world” OCDE, 2018

Texto completo

En enero de 2017, la OCDE lanzó Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-being (the Going Digital project). El proyecto tiene como objetivo ayudar a los responsables de la formulación de políticas comprendan mejor la transformación digital que se está produciendo y creen una que permita a sus economías y sociedades prosperar en un mundo que es cada vez más digital y basado en datos.

Este informe proporciona resultados provisionales de la encuesta Going Digital project; en el anexo III figura una lista de resultados específicos. Una síntesis final sobre la base de un marco normativo integrado, se publicará a un alto nivel. los días 11 y 12 de marzo de 2019, una vez concluidos todos los trabajos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Paraguas digital.

Las economías, los gobiernos y las sociedades de todo el mundo se están digitalizando. Casi la mitad de la población mundial está ahora conectada a Internet, frente a sólo el 4% en 1995. En 2016, el 83% de los adultos de la zona de la OCDE accedieron a Internet y el 95% de las empresas de los países de la OCDE accedieron a Internet. Los países de la OCDE tenían una conexión a Internet de alta velocidad. En junio de 2017 había casi 102 abonados a la banda ancha móvil por cada 100 habitantes en la zona de la OCDE, por término medio más de uno por persona. En los países de la OCDE, la transformación digital se caracteriza actualmente por por la conectividad casi universal, sino también por la computación ubicua, y se basa en la generación y uso de grandes cantidades de datos.

Las tecnologías siguen desarrollándose rápidamente y se combinan de forma novedosa e innovadora. la transformación digital en nuevas y a menudo impredecibles direcciones. Juntos, los gobiernos y las partes interesadas debe conformar un futuro digital común que aproveche al máximo las inmensas oportunidades que la transformación digital tiene para mejorar la vida de las personas e impulsar el crecimiento económico para países en todos los niveles de desarrollo, velando al mismo tiempo por que nadie se quede atrás.