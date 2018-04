Un artículo reciente de USA Today dice que los bibliotecarios se extinguirán en el año 2030.

Careers: 8 jobs that won’t exist in 2030

En un artículo titulado “8 trabajos que no existirán en 2030” aparecido en USA TODAY incluyealgunos oficios que según el autor se extinguirán en 10 o 20 años. Entre los trabajos a extinguir se apunta el de bibliotecario. En mi opinión, contrariamente a los expresado en el artículo, las bibliotecas y los bibliotecarios somos cada vez más importantes. Eso si, no como hemos existido hasta ahora, si no adaptándonos al nuevo contexto y centrándonos en las actividades de aprendizaje. Aquí os dejo un resumen del contenido y si queréis dejad vuestra opinión en la zona de comentarios de este blog.

Los tiempos están cambiando de manera acelerada, y el mercado de trabajo responde a estos cambios. Es probable que ya sepas que la tecnología está haciendo desaparecer muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados. ¿Libros no electrónicos? Pronto serán cosa del pasado. ¿Cd’s? Intenta encontrar a alguien de menos de 20 años que los escuche. Pero desafortunadamente, muchos puestos de trabajo se extinguirán en los próximos años.

1, Biblotecarios

Cada vez más y más gente está deshaciéndose de sus libros en rústica y descargando libros electrónicos en sus Tablets y Kindles. Lo mismo ocurre con los préstamos: como los libros impreso están perdiendo uso, las bibliotecas son cada vez menos populares. Eso significa que te será difícil encontrar un trabajo si decides convertirte en bibliotecario. Muchas escuelas y universidades ya están trasladando sus bibliotecas de las estanterías a Internet.

2. Repartidor de periódicos

Los libros impresos ya no son los únicos materiales de lectura en peligro. A medida que más personas leen las noticias en línea, los periódicos en papel están desapareciendo, ya muchos de ellos sólo editan en digital. Estas son buenas noticias para los árboles pero malas noticias para todos los niños que una vez ganaron dinero extra repartiendo periódicos puerta a puerta.

3. Cajero

Puede ser muy agradable ver una cara amigable al pagar por en un supermercado, pero muchos compradores prefieren simplemente pagar por sus cosas y salir. Muchos minoristas se están dando cuenta de esto, así como de la rentabilidad de no tener que pagar a los cajeros, y están optando por las máquinas de auto-checkout.

4. Recepcionista

¿No es molesto cuando usted llama a un negocio y tiene que tratar con un sistema automatizado que puede no ser capaz de responder a sus preguntas rápida y cortésmente? Lástima. Muchas empresas han adoptado tales sistemas, lo que no es un buen presagio para los recepcionistas humanos.

5. Teleoperadores

Vale, esta puede parecer una buena noticia, porque a nadie le gusta que los Teleoperadores interrumpan su día. Sí, los Teleoperadores ya no tienen una gran demanda debido al marketing basado en Internet, aunque las “llamadas robotizadas” igualmente odiosas siguen siendo bastante comunes.

6. Agente de viajes

Sitios como Expedia y Travelocity hicieron que reservar un viaje sea tan fácil como publicar algunos Tweets. Sin embargo, hubo un tiempo en el que había que ir a una agencia de viajes y tratar con un ser humano detrás de un escritorio para hacer los arreglos necesarios para visitar Disneylandia. Esos profesionales obsoletos son conocidos como agentes de viajes, y desafortunadamente, la mayoría de ellos han tenido que buscarse otro trabajo.

7. Mecanógrafos

El mecanografiar era una vez un trabajo bastante común en cualquier oficina. Las aplicaciones de procesamiento de textos han hecho innecesaria la contratación de mecanógrafos humanos. Estos puestos de trabajo se encuentran en una espiral descendente que probablemente tocará fondo en cualquier momento de los próximos 20 años.

8. Gestor de redes sociales

Las bibliotecas y las agencias de viajes probablemente están quedando anticuadas, ya que se trata de productos del siglo XX en un mundo de tecnologías disruptivas. Sin embargo, los medios sociales sólo han sido una fuerza importante durante unos 15 años. Sin embargo, ni siquiera esta tecnología relativamente nueva está a salvo del cambio. En realidad, es la popularidad de los medios de comunicación social lo que puede obligar a los administradores de medios de comunicación social a quedar fuera del negocio. ¿Quién necesita a estos expertos cuando todos nos estamos convirtiendo en expertos? En 10 o 20 años, es posible que ni siquiera recordemos lo que es un community manager.