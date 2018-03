ChemRxiv: repositorio temático para la Química

ChemRxiv

The American Chemical Society (ACS) ha anunciado su asociación con la Royal Society of Chemistry y la German Chemical Society (GDCh) para apoyar el desarrollo financiero y estratégico de ChemRxiv, un repositorio de acceso abierto en beneficio de la comunidad química mundial. Esta asociación estratégica entre tres de las sociedades científicas más importantes de las ciencias químicas permitirá a los investigadores difundir rápidamente sus conclusiones en un foro gratuito y accesible en todo el mundo.

ChemRxiv (pronunciado “chem-archive”) es un servicio gratuito de envío, distribución y archivo en línea para preprints inéditos en química y áreas relacionadas. Los depósitos pueden añadir una mayor fiabilidad de los resultados de la investigación fomentando amplias colaboraciones, mejorando la velocidad para compartir los resultados de la investigación, proporcionando una mayor transparencia al ciclo de comunicación y aumentando la accesibilidad de los resultados. Los preprints no se revisan por pares, no se editan y no se preparan para su publicación más allá de los archivos originales presentados por el autor.

ChemRxiv acepta preprints en todas las áreas de investigación en química. Los autores seleccionan por sí mismos la(s) categoría(s) apropiada(s) de las siguientes 15 opciones: Química agrícola y alimentaria, Química analítica, Química biológica y medicinal, Catálisis, Ingeniería química y química industrial, Tierra, espacio y química ambiental, Energía, Química inorgánica, Ciencia de los materiales, Nanociencia, Química orgánica, Química organometálica, Química física, Ciencia de los polímeros, Educación química y Teórica y computacional. Se excluyen los materiales que puedan suponer un riesgo para la salud u otros riesgos para la seguridad, cuando se identifiquen.