Big Deal ¿Deberían las universidades subcontratar más infraestructura básica de investigación?

Schonfeld, R. C. (2018). [e-Book] Big Deal: Should Universities Outsource More Core Research Infrastructure?, Ithaka S+R., 2018

Texto completo

Las universidades de investigación se han desarrollado en simbiosis con un conjunto robusto de proveedores comerciales que atienden sus necesidades. Desde los proveedores de servicios de alimentos, pasando por la gestión de comedores, hasta las empresas de capital privado y la gestión de partes de la dotación, la contratación externa ha permitido a las universidades seguir centrándose más en sus funciones básicas de educación e investigación. Pero las universidades también han optado a veces por externalizar la infraestructura académica. Las empresas comerciales han desempeñado un papel importante en varias funciones universitarias, como la publicación científica, los sistemas de gestión de bibliotecas y los sistemas de gestión de cursos. Y en los tres casos, las prioridades comerciales de los vendedores a veces han frustrado al mundo académico. Si bien la contratación externa no es uniformemente buena o mala, los servicios con un mercado principalmente académico parecen ser especialmente susceptibles a las dinámicas de monopolio u oligopolio entre los proveedores comerciales. Hoy en día, se está desarrollando una clase completamente nueva de herramientas y plataformas que puede revolucionar la investigación científica en el mundo académico. Estas herramientas de flujo de trabajo de investigación mejorarán la transparencia, la reproducibilidad, la rendición de cuentas y la eficiencia del proceso de investigación científica, una enorme ayuda para los propios científicos y sus universidades que han invertido tanto en ciencia académica. Pero al evaluar y adoptar estas nuevas y valiosas herramientas de flujo de trabajo de investigación, las universidades se enfrentan una vez más a cuestiones clave sobre si y bajo qué circunstancias externalizar la infraestructura académica básica con un mercado principalmente académico.

Los investigadoress y, en particular, los científicos que trabajan en equipo pueden aumentar drásticamente su productividad y eficacia con herramientas que los apoyan sistemáticamente desde el diseño y la financiación de la investigación, pasando por la recopilación y el análisis de datos, hasta la evaluación y la exhibición, como puede verse en este esquema muy aproximado de su flujo de trabajo general

No es difícil para un científico imaginar que implican las distintas etapas del ciclo de vida de la investigación: Desde la programación de un instrumento científico, pasando por el análisis del conjunto de datos que ha creado, hasta la colaboración en el proyecto de artículo derivado del análisis, pasando por el trabajo a través de los comentarios de los pares revisores, pasando por el examen del impacto de la investigación una vez publicada, por la inclusión de esas estadísticas en la solicitud de una subvención para la siguiente fase de investigación, hasta la actualización de la investigación más reciente en el campo. Tradicionalmente, cada uno de estos pasos a lo largo del flujo de trabajo utiliza diferentes herramientas y sistemas. En parte, esto se debe a que el flujo de trabajo general está respaldado por, o se involucra con, una variedad de funciones diferentes, incluyendo investigadores, financiadores, proveedores, software de análisis y escritura, editores y bibliotecas. Las herramientas y servicios digitales individuales pueden aportar grandes mejoras a la experiencia del investigador en casi todos los puntos del flujo de trabajo. Lograr una mayor fluidez en todo el ciclo de vida de la investigación a través de integraciones en estos pasos discretos es un camino hacia una mejora aún mayor.