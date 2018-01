Tentación en los Archivos Históricos

Jardine, L. [e-Book] Temptation in the Archives: Essays in Golden Age Dutch Culture. London, UCL Press, 2015.

Texto completo

Temptation in the Archives es una colección de ensayos de Lisa Jardine, que lleva a los lectores en un viaje por la Edad de Oro holandesa. A través del estudio de figuras tan importantes como Sir Constantjin Huygens, un polimath y diplomático holandés, comenzamos a ver las conexiones culturales anglo-holandesas que se formaron durante este período con el telón de fondo de los sucesos políticos que se desarrollaron en Inglaterra. Temptation in the Archives pinta un cuadro de una relación única entre los Países Bajos e Inglaterra en el siglo XVII forjada a través de una experiencia compartida – y revela las lecciones que podemos aprender de ella hoy en día.