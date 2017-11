Villaplana García, L., M. López Hurtado, et al. (coord). [e-Book] Manual de descripción de materiales especiales: casos prácticos del Archivo de la Diputación de Alicante. Alicante, Diputación Provincial, 2017

El presente proyecto surge en el año 2010, ante la necesidad de describir documentos de archivo gráficos (fotografías, dibujos, grabados, carteles, mapas, planos, postales, etc.), proyectables (negativos) y audiovisuales, conservados en el Archivo de la Diputación de Alicante. Desde ese momento hasta la actualidad, se han venido estableciendo una serie de pautas adaptadas a cada tipo de material para facilitar la organización intelectual de toda esta riqueza informativa que ahora se materializan en el presente manual. Los técnicos coinciden en que, pese a la escasez de medios, se deben describir los materiales especiales a nivel de fondo, serie, unidad documental compuesta y unidad documental simple, así como se hace con los documentos textuales, siguiendo las pautas marcadas por la norma ISAD (G) para presentar la información siempre de lo más general a lo más particular y evitando la repetición de información en distintos niveles. El motivo por el que solo se ha realizado la descripción de estos niveles, viene dado por las particularidades propias de la documentación del Archivo, lo que no es óbice para que cualquier otra institución aplique los que estime convenientes. Al carecer de una normativa archivística específica para los materiales especiales, se opta por desarrollar unos «Modelos de fichas descriptivas de los distintos tipos de materiales». Dichos modelos se estructuran en base a los campos de la Norma Internacional General de Descripción Archivística: ISAD (G) aceptada por la comunidad internacional, por ser de carácter generalista. Sin embargo, el Archivo es consciente de que el actual contexto digital avoca a una nueva descripción donde se engloban todo tipo de documentos de archivo, incluidos los materiales especiales. Esta nueva descripción vendrá de la mano del ICA que está estudiando la creación de un nuevo estándar agrupando las normas ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDF e ISDIAH en una única norma: RiC-CM-0, que en el momento de la realización de este manual se puso a disposición de la comunidad internacional para su consultita pública (desde septiembre de 2016).