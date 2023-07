¿Que pasa con los autores hiperprolíficos que publican más de un artículo al día de término medio?

Oransky, Author Ivan. «Meet the Author Who Has Published More than 500 Letters to the Editor in a Year». Retraction Watch (blog), 24 de julio de 2023. https://retractionwatch.com/2023/07/24/meet-the-author-who-has-published-more-than-500-letters-to-the-editor-in-a-year/.

Los autores hiperprolíficos son aquellos cuya productividad científica es tan sorprendentemente alta que a muchos otros científicos les parecería inverosímil y prácticamente inviable. Si revisamos los datos de Scopus, aparecen más de 9000 autores que han logrado publicar, de promedio, 72 artículos al año, lo que equivale a un artículo cada 5 días. Según un estudio de Nature, la gran mayoría de los autores hiperprolíficos (7.888 registros de autor, 86%) publicaron en física. En física de partículas y de altas energías, los proyectos son realizados por grandes equipos internacionales que pueden tener más de 1.000 miembros. Todos los participantes figuran como autores como marca de pertenencia al equipo, no por escribir o revisar los artículos.

Los autores hiperprolíficos llevan tiempo llamando la atención. En 2018, por ejemplo, un artículo de Nature informaba de que «miles de científicos han publicado un artículo cada cinco días.» Y a principios de este año El País señalaba que un científico ahora suspendido publicaba un artículo cada 37 horas.

¿Qué pasa con un autor que publica más de una vez al día, por término medio?

Viroj Wiwanitkit ha publicado 543 artículos indexados en PubMed en los últimos 12 meses, la gran mayoría de ellos cartas al editor. La mayoría de las cartas de Wiwanitkit con sus colegas parecen constar de un solo párrafo. Muchas se refieren al COVID-19 y las vacunas, pero el catálogo incluye cartas sobre la viruela del mono, la cirugía de prótesis de rodilla, el trastorno bipolar e incluso el ChatGPT. Se entrevisto a este autor.

Para ser claros, la mayoría de las definiciones de autores hiperprolíficos excluyen este tipo de obras. Pero el volumen parecía digno de mención. A lo largo de varios correos electrónicos, le hicimos algunas preguntas a Wiwanitkit, ahora profesor adjunto en la Universidad Joseph Ayobabalola de Nigeria. A continuación reproducimos una versión editada;

¿Cómo explica su productividad?

Para el trabajo de perfil, colaboro con otros autores de perfil y, en la mayoría de los casos, me encargo de la supervisión. El tipo de artículo en el que trabaja nuestro grupo suele ser una carta científica al editor, que es un tipo de artículo estándar en las revistas científicas. Nuestro grupo se centra en trabajar y publicar sólo en una revista estándar no predatoria (no remunerada) con indexación internacional. Por supuesto, el artículo tiene que pasar la revisión científica por pares y la comprobación del código de conducta por parte de la editorial académica.

Una forma de producir el trabajo científico tiene que empezar con buenas ideas, planificar y trabajar en el plan académico. Como también soy editor de muchas revistas, suelo recibir comunicaciones de algunos profesionales académicos para colaborar.

Usted no es el primero que me pregunta cómo hacer muchas publicaciones, y yo le respondo con un concepto sencillo: hay que crear una idea, elaborar un plan y practicar para adquirir experiencia en el trabajo y la escritura. Además, suelo enseñar a mis subordinados a seguir el código de conducta, ya que si no se sigue un buen código de conducta, no se obtendrán ideas creativas ni experiencia para realizar cualquier trabajo.

Llevo más de 30 años trabajando en países pobres en desarrollo. Al principio, escribí muchos artículos que fueron rechazados (más de mil borradores de artículos que presenté durante mis primeras prácticas académicas y fueron rechazados).

¿Por qué se centran en las revistas indexadas?

Las revistas indexadas son una plataforma estándar en la sociedad académica. Las revistas grises y depredadoras no son buenas. Creo que lo entiende.

¿Recibe algún beneficio económico o de otro tipo por publicar estas cartas?

Nunca he recibido dinero por escribir esos trabajos. El trabajo académico es por voluntad propia. También he aconsejado alguna vez a algunos de mis subalternos que intentan ganar dinero trabajando de forma incorrecta, como la escritura fantasma.

¿Le preocupa que este volumen de trabajo dé lugar a cartas superficiales?

Superficial o no depende de la opinión de los lectores. Cualquier trabajo se somete a un proceso académico rutinario de revisión por pares y a un código ético de conducta. En mi opinión, un trabajo pequeño o grande no es importante. Las ideas son más importantes

¿Alguna vez has oído y recordado la historia de un artículo de la famosa regla científica escrita por Einstein. Un artículo largo con contenido sin sentido y pobre en ideas no es raro y muchos autores usan revistas depredadoras (pagadas) para ser su portal de publicación, con lo que no estoy de acuerdo en absoluto con esa idea. En Asia, tenemos el modismo «toma un cuarto primero y entonces obtendrás el entero completo».

Si se confía sólo en lo largo y se devalúa el mensaje corto, no habrá progreso científico. Otro punto que no publico trabajo largo desde que ya notifico que no hay dinero para apoyar mi trabajo académico de equipo. En la actualidad, suelo actuar como supervisor de mis colegas junior y la mayoría de ellos son de países asiáticos pobres y no tienen dinero para pagar los caros gastos de publicación, por lo que suelen escribir un trabajo corto para corresponder y gestionar el problema de los gastos de publicación.

Publicar una carta científica corta suele costarme y puede que el equipo no cobre. Tal vez, si hay algún apoyo financiero externo, un artículo más largo podría ser enfocado (tal vez, en su entorno, EE.UU.??, podría haber financiación para apoyar a los autores jóvenes que tienen la voluntad de hacer el trabajo académico).

Quien publica pocos trabajos puede publicar trabajos buenos o sin sentido, o trabajos éticos o no éticos. Lo mismo ocurre con los autores de alto perfil.

Por último, como ya he dicho, no cuentes con otros trabajos. Contar con el número de otros trabajos puede hacerte sentir fatigado y perder la esperanza de alcanzar el objetivo. En algunos casos, una mala persona puede sentir celos y sentirse mal cuando ve que otra tiene más éxito. Este es un mensaje importante que suelo enseñar a mis jóvenes.

¿Algún consejo?

[Me gustaría transmitir a todos los principiantes el mensaje de que 1. Si no caminas, no alcanzarás el objetivo. 2. 2. ¡Roma no se construye en un día! 3. 3. Primero haz algo bueno por ti mismo. Dios no ayudará a nadie que no se ayude a sí mismo. 4. 4. No cuentes con el éxito de otros, sino busca mejorar tú mismo. 5. No pierdas el tiempo, todo tiene que empezar de 0 antes de llegar al infinito.