La brecha de conocimientos entre bibliotecarios y estudiantes en bibliotecas universitarias

Librarian Futures Part II: The Knowledge Gap Between Librarians and Students. Technology from Sage, 2022

Texto completo

En 2021, el informe inaugural Librarian Futures Report reveló áreas de desalineación entre el apoyo y los recursos priorizados por la biblioteca en comparación con las áreas más apreciadas por los usuarios, según una encuesta a gran escala de bibliotecarios y sus usuarios. Para construir una imagen más detallada, se encargó un proyecto de investigación dirigido por estudiantes en 2022, con el objetivo de comprender mejor las perspectivas de los estudiantes sobre la experiencia universitaria y, más concretamente, las listas de recursos y lecturas para el aula.

A medida que la era digital sigue revolucionando la forma en que aprendemos, es esencial que las bibliotecas universitarias sigan el ritmo de estos cambios. Sin embargo como muestran las conclusiones de nuestro informe Librarian Futures y el posterior proyecto de investigación aún queda mucho por hacer para garantizar que las bibliotecas universitarias satisfagan las necesidades de los estudiantes del siglo XXI.

Una encuesta realizada a cerca de 600 estudiantes de EE.UU., Reino Unido y Canadá pone de relieve los principales hallazgos para los bibliotecarios en todo el flujo de trabajo de los estudiantes universitarios -específicamente en descubrimiento, andamiaje, alfabetización y compromiso- y descubre una brecha entre las necesidades de los estudiantes y la oferta de la biblioteca:

El 35% de los estudiantes ha utilizado el sitio web de la biblioteca.

El 63% utiliza Google para investigar, mientras que el 10% acude primero a la biblioteca.

Sólo el 27% ha entrado en el propio edificio de la biblioteca.

El informe también destaca la necesidad de aumentar el compromiso de los estudiantes. Por ejemplo:

Sólo el 25% de los estudiantes declaró haber recibido ayuda de los bibliotecarios para acceder a los recursos, y el 16% dijo que los bibliotecarios les habían ayudado a encontrar buena información.

Aunque la mayoría de los estudiantes conocía la oferta extracurricular de la biblioteca, sólo el 25% aprovechó la formación adicional.

Los grupos de estudiantes clave (como los estudiantes de primera generación y los discapacitados) declararon niveles más bajos de compromiso con sus bibliotecas académicas.



El informe concluye que, si consideran su oferta actual para los estudiantes y aprovechan la oportunidad para reorientar su producción, los bibliotecarios pueden seguir desempeñando un papel importante para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

El proyecto de investigación destacado en este informe es especialmente digno de mención, ya que ha contado con importantes contribuciones de los propios estudiantes. ¿Quién mejor para conocer las necesidades y expectativas cambiantes de los estudiantes que aquellos que actualmente navegan por el panorama académico? Los resultados de este proyecto revelan una serie de tendencias y retos importantes a los que se enfrentan las bibliotecas universitarias hoy en día, incluida la necesidad de una mayor alfabetización digital y un apoyo más personalizado para los estudiantes.

Una de las conclusiones más significativas del informe es la brecha existente entre lo que que los estudiantes necesitan de su experiencia de aprendizaje y lo que se les ofrece a través de la biblioteca. Muchos estudiantes siguen confiando en Google como principal fuente de investigación, y relativamente pocos utilizan el sitio web o el edificio de la biblioteca. Esto sugiere la necesidad de que las bibliotecas universitarias no sólo mejoren su presencia en línea, sino que también desarrollen estrategias más eficaces para atraer a los estudiantes y promover el valor de su biblioteca. estudiantes y promover el valor de sus sus recursos y servicios.

Otra conclusión clave es la necesidad de que las bibliotecas universitarias se impliquen más en el proceso de en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aunque la mayoría los estudiantes son conscientes de las de formación extracurricular, relativamente pocos y muchos no identifican a los bibliotecarios como una ayuda bibliotecarios a lo largo de su trayectoria académica. Esto supone una oportunidad para las bibliotecas universitarias de aumentar su visibilidad y relaciones más estrechas con los estudiantes proporcionando apoyo y recursos específicos directamente relacionados con sus necesidades académicas.