¿Ha comprado alguna vez en la biblioteca de su barrio? Bibliotecas y mercados agrícolas colaboran para ofrecerte alimentos frescos

Lo que puede parecer una alianza improbable entre bibliotecas públicas y mercados de agricultores no es un concepto totalmente extraño. En los últimos años, algunos de estos mercados comunitarios se han asociado con bibliotecas locales para reforzar el impacto que los agricultores y artesanos independientes tienen en sus barrios. El objetivo de estas colaboraciones es facilitar a las familias locales el acceso a alimentos frescos y a recursos que los compradores puedan utilizar para poner en marcha sus propios proyectos de jardinería u otros proyectos beneficiosos.

Un artículo publicado en octubre de 2016 hablaba de los esfuerzos combinados de la Farmers Market Federation of New York y Mid York Library System. Además de ofrecer a los neoyorquinos acceso a alimentos frescos cultivados localmente, la colaboración también produjo un programa llamado Farm Market Kids. Este programa combinaba actividades de la biblioteca, como la lectura de cuentos, con actividades relacionadas con la agricultura para que los niños se interesaran más por la producción sostenible de alimentos.

En otro artículo, el Boyle County Farmers Market de Kentucky se asoció con las bibliotecas locales para organizar eventos de mercado, una colaboración que pretendía hacer de las bibliotecas un recurso fiable para los residentes del condado de Boyle.

La colaboración entre bibliotecas y mercados de agricultores no ha desaparecido de la práctica. De hecho, Baton Rouge’s Red Stick Farmers Market se celebra actualmente en la biblioteca principal de la ciudad todos los martes por la tarde.

Petersburg Public Library, en Virginia, también promueve un Mercado de Agricultores Senior dirigido a ciudadanos mayores de sesenta años con ingresos limitados. El mercado ofrece alimentos frescos gratuitos a estas personas, cortesía de agricultores locales.

La Biblioteca del Área de Bayside organiza un evento de Flip Flop Farmer los jueves. Esta colaboración fue posible gracias a la Biblioteca Pública de Virginia Beach y al Departamento de Agricultura de Virginia Beach para hacer más accesibles a la comunidad los alimentos frescos cultivados localmente.

Por último, la Biblioteca Pública Sugar Grove de Illinois organiza Wintermarket,, un mercado agrícola cubierto que tiene lugar el segundo sábado de cada mes durante el invierno (de octubre a abril).

Esperemos que la tendencia siga creciendo y que más comunidades puedan aprovechar las numerosas ventajas que se derivan de la colaboración entre los agricultores locales y las bibliotecas públicas.