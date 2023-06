«Nada me apetecía más que quedarme allí, en aquel rincón seguro y feliz, rodeado de árboles y de libros, sumergido en la calma que me infundía la luz dorada de aquel cuarto de lectura… En el silencio de aquel cuarto empecé a sentir que mis palabras ya no eran mías, que hablaban por sí solas y que yo era apenas el instrumento que las hacía sonar en el aire.»

Antonio Muñoz Molina «El jinete polaco»