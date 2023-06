A medida que la inteligencia artificial se extiende, los expertos predicen los mejores y peores cambios en la vida digital para 2035

Atske, Sara. «As AI Spreads, Experts Predict the Best and Worst Changes in Digital Life by 2035». Pew Research Center: Internet, Science & Tech (blog), 21 de junio de 2023.

Los expertos dicen estar muy preocupados por el bienestar general de las personas y de la sociedad. Pero también esperan grandes beneficios en atención sanitaria, avances científicos y educación.

Impulsados por la fulgurante aparición de la inteligencia artificial generativa y otras aplicaciones de la IA, los expertos participantes en un nuevo sondeo del Pew Research Center tienen grandes expectativas de avances digitales en muchos aspectos de la vida para 2035. Prevén mejoras sorprendentes en la atención sanitaria y la educación. Prevén un mundo en el que los medicamentos milagrosos se conciban y activen en espacios digitales; en el que la atención médica personalizada proporcione a los pacientes exactamente lo que necesitan cuando lo necesitan; en el que las personas lleven gafas y auriculares inteligentes que les mantengan conectados con las personas, las cosas y la información que les rodea; en el que los sistemas de IA puedan empujar el discurso hacia conversaciones productivas y basadas en hechos; y en el que se avance en la sostenibilidad medioambiental, la acción por el clima y la prevención de la contaminación.

Al mismo tiempo, los expertos en el nuevo sondeo se preocupan por los lados más oscuros de muchos de los avances que celebran. Ejemplos clave:

Algunos expresan temores que se alinean con la declaración publicada recientemente por líderes tecnológicos y especialistas en IA en la que se argumenta que la IA supone un «riesgo de extinción» para los humanos que debería tratarse con la misma urgencia que las pandemias y la guerra nuclear.

Algunos señalan los claros problemas que se han detectado con los sistemas generativos de IA, que producen cosas erróneas e inexplicables y ya se están utilizando para fomentar la desinformación y engañar a la gente.

Algunos están preocupados por la velocidad y el alcance aparentemente imparables de la tecnología digital, que temen pueda permitir la vigilancia generalizada de vastas poblaciones y destruir el entorno de la información, socavando los sistemas democráticos con deepfakes, desinformación y acoso.

Temen el desempleo masivo, la propagación de la delincuencia mundial y una mayor concentración de la riqueza y el poder mundiales en manos de los fundadores y dirigentes de unas pocas grandes empresas.

También hablan de cómo el armamentismo de las plataformas de medios sociales podría crear en la población estrés, ansiedad, depresión y sentimientos de aislamiento.

En resumen, los expertos de este sondeo señalaron que las decisiones de los seres humanos de utilizar las tecnologías para bien o para mal cambiarán el mundo de forma significativa.

Estas predicciones surgieron de una encuesta realizada por el Pew Research Center y el Imagining the Internet Center de la Universidad de Elon entre innovadores tecnológicos, desarrolladores, líderes empresariales y políticos, investigadores y académicos. Unos 305 respondieron a esta pregunta:

De cara al año 2035, ¿Cuáles son los cambios MEJORES Y MÁS BENEFICIOSOS que probablemente se producirán para entonces en la tecnología digital y en el uso de los sistemas digitales por parte de los seres humanos? … ¿Cuáles son los cambios MÁS PERJUDICIALES O MENACINANTES que es probable que se produzcan?

Muchos de estos expertos redactaron largas y detalladas evaluaciones en las que describían las oportunidades y amenazas potenciales que veían más probables. La pregunta completa les animaba específicamente a compartir sus ideas sobre los dos tipos de impactos: positivos y negativos. Y nuestra pregunta les invitaba a pensar en los beneficios y costes de cinco ámbitos concretos de la vida:.

Desarrollo de herramientas y sistemas digitales centrados en el ser humano

Derechos humanos

Conocimiento humano

Salud y bienestar humanos

Conexiones humanas, gobernanza e instituciones

También se les pidió que indicaran cómo se sienten ante los cambios que prevén.