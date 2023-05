¿Cómo y por qué los investigadores hacen referencia a los datos?

Lafia, Sara, Andrea Thomer, Elizabeth Moss, David Bleckley, y Libby Hemphill. «How and Why Do Researchers Reference Data? A Study of Rhetorical Features and Functions of Data References in Academic Articles» Data Science Journal 22, n.o 1 (28 de abril de 2023): 10. https://doi.org/10.5334/dsj-2023-010.

PDF

Aunque los datos de investigación son cada vez más importantes en los análisis científicos modernos, no se han considerado históricamente como productos de investigación primarios. La publicación, la preservación a largo plazo y la difusión de datos de investigación, junto con metadatos descriptivos, hacen posible que otros descubran, usen y citen observaciones recopiladas por otros investigadores para otros fines.

La reutilización de datos es una práctica común en las ciencias sociales. Si bien los datos publicados juegan un papel esencial en la producción de la investigación en ciencias sociales, no se citan de manera constante, lo que dificulta evaluar su impacto académico completo y dar crédito a los productores de datos originales.

Este estudio explora las características y funciones retóricas de las referencias de datos en artículos académicos, con el objetivo de comprender cómo y por qué los investigadores hacen referencia a datos en su trabajo. Los autores analizan un corpus de 108 artículos académicos en varias disciplinas, examinando los tipos de referencias de datos, el contexto en el que se utilizan y sus propósitos comunicativos.

El estudio encuentra que los investigadores usan referencias de datos de varias maneras, incluso para proporcionar evidencia, respaldar afirmaciones y situar su investigación en un contexto más amplio. Los autores también identifican diferentes tipos de referencias de datos, como fuentes de datos primarias, fuentes de datos secundarias e informes gubernamentales, cada uno con sus propias funciones retóricas.

Los autores argumentan que las referencias de datos son un aspecto importante del discurso académico, ya que sirven como un medio para establecer credibilidad, demostrar conocimiento del campo y contribuir a la conversación en curso en una disciplina determinada. Concluyen que una mejor comprensión de las funciones retóricas de las referencias de datos puede ayudar a los investigadores a hacer un uso más efectivo de los datos en sus propios escritos y también puede informar el desarrollo de políticas y prácticas de gestión de datos.