La Biblioteca Nacional de Noruega publica miles de fotografías inéditas de los grandes del jazz

Foto: George Russell m/ Jan Garbarek

National Library of Norway Releases Thousands of Intimate Photographs of Jazz Greats

La periodista musical noruega Randi Hultin (1926-2000) abrió su casa a muchas de las grandes leyendas del jazz. Documentó su vida en compañía de artistas como John Coltrane, Sonny Rollins y Count Basie en forma de decenas de miles de fotografías, imágenes que ahora se conservan en la Biblioteca Nacional de Noruega. El libro y la exposición Randi Hultin. Pictures from a life in jazz ofrecen un pequeño vistazo a esta colección única. También se ha digitalizado un gran número de imágenes y se ha subido a los archivos en línea de nb.no.