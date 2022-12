Por qué las bibliotecas deben reescribirse a sí mismas

Malyarov, Nikolay. «Why Libraries Must Rewrite Themselves». Accedido 29 de noviembre de 2022. Ver completo https://blog.pressreader.com/library-trends/why-libraries-must-rewrite-themselves.

Imagina que te despiertas una mañana y descubres que tu biblioteca pública, escolar o universitaria ha desaparecido de la noche a la mañana, literalmente. Sin edificio, sin recursos (físicos o electrónicos) y sin personas que te ayuden a descubrir, aprender y utilizar la información para mejorar nuestras vidas, conocimientos y negocios. Sería como transportarse a las páginas de Fahrenheit 451, donde la ignorancia sobre el conocimiento era el camino hacia una sociedad «igualada». Me da escalofríos sólo de pensarlo.

Ahora me doy cuenta de que esto es sólo un mal sueño, una pesadilla que no tiene ninguna base. Pero cuando veo lo que está sucediendo en esta época de recortes presupuestarios, cierres de bibliotecas y el impacto de las noticias falsas en la alfabetización informativa, no es tan difícil preguntarse si las bibliotecas se enfrentan a un futuro distópico.

Siendo optimista, todavía creo que hay tiempo para salvar una industria que devastaría a la humanidad si desapareciera.

Pero, y es un gran pero, también es cierto que los únicos que pueden salvar las bibliotecas son las propias bibliotecas. Las asociaciones pueden ayudar a guiarlas, pero al final, cada biblioteca debe asumir la responsabilidad de mantener sus puertas abiertas, sus luces encendidas y sus productos y servicios disponibles y relevantes para su comunidad.

Para prosperar en un mundo sacudido por el cambio constante y acelerado, las bibliotecas deben reescribirse a sí mismas para un futuro sostenible que la mayoría de nosotros aún no puede imaginar.

Cuando uno echa la vista atrás a los cientos de años de innovación en los medios de comunicación, históricamente consistía en inventos como la prensa de Gutenberg (y los tipos móviles), los medios grabados, la radio, el teléfono y la televisión.

Estos inventos, aunque impresionantes en el momento de su concepción, eran fundamentalmente lo mismo:

Transmitían contenidos de uno a uno o de uno a muchos.

Eran tecnológicamente muy caros de construir

Todos estaban regulados por los gobiernos

Pero cuando la web se puso a disposición del público en 1993, la gente pasó a ser dueña de una red de comunicaciones de muchos a muchos, en la que millones de personas podían comunicarse con otros millones sin apenas coste alguno. Internet nos dio una nueva forma de medios de comunicación democratizada que es prácticamente imposible de regular por los gobiernos.

¿Y qué es lo importante de esto? Según Leonard Brody, emprendedor en serie, capitalista de riesgo y autor de best-sellers, este fenómeno es el que está impulsando los cambios masivos que estamos experimentando en los negocios y la sociedad.

Nuestro planeta se está reescribiendo desde los cimientos: un reinicio completo de la mayor era de cambio institucional masivo de la historia del mundo. Ninguna industria está exenta.

Las bibliotecas, la educación, los medios de comunicación, los viajes, las finanzas y la sanidad, por nombrar sólo algunos, están sintiendo los efectos de este fenómeno.

¿Por qué? Porque todo se reduce al poder. Antes de Internet, el poder/autoridad se controlaba de arriba a abajo, ya sea desde presidentes, directores, sacerdotes o editores. Impulsada por los cambios masivos en la tecnología y el comportamiento social, esa pirámide tradicional de poder se ha invertido completamente en casi todas las facetas de nuestras vidas.

La investigación de Edelman respalda la premisa de Brody al afirmar que se ha producido un cambio fundamental en la relación entre quienes tradicionalmente ostentaban la autoridad y las personas que antes controlaban.

Vivimos en un planeta impulsado por la gente, con una generación más joven que posee ese poder durante toda su vida. Y no están dispuestos a renunciar a él porque les da una autoridad que sus padres nunca tuvieron, un poder que les hace cuestionar todo y examinar más de cerca el mundo que les rodea a través de una lente nueva y más crítica.

Y, a pesar de lo que se pueda pensar, una biblioteca es una marca, y necesita un líder del siglo XXI dispuesto a deshacerse de los grilletes de la burocracia y liderar sirviendo.

El autor de best-sellers y gurú de la gestión, Gary Hamel, dijo que muchas marcas sufren de un «conjunto de incompetencias básicas» que se derivan de los inquilinos de la burocracia.

«La estrategia se establece en la cima. El poder desciende. Los grandes líderes nombran a los pequeños. Los individuos compiten por la promoción. La remuneración está relacionada con el rango. Se asignan tareas. Los directivos evalúan el rendimiento. Las normas limitan estrictamente la discrecionalidad.

«Esta es la receta de la ‘burocracia’, la mezcla de 150 años de estructuras de mando militar e ingeniería industrial que constituye el sistema operativo de prácticamente todas las organizaciones a gran escala del planeta».

Continúa diciendo que, dentro de una burocracia, no se fomenta el pensamiento y la acción audaces y sólo se cuestionan las viejas suposiciones cuando la organización se topa con un muro. ¿Se parece esto a su biblioteca?

Es hora de que todas las bibliotecas rompan con los principios de la burocracia y adopten una mentalidad empresarial comprometida con la innovación.

Tiene que cambiar su estructura de gestión y su cultura en formas que serán, sin duda, extrañas y espinosas para algunos.

Las bibliotecas deben adoptar activamente el cambio para impulsar nuevas ideas, diversificar los productos y servicios, pensar y experimentar fuera de lo común y buscar nuevas formas de rentabilizar sus activos y talentos.

El personal de las bibliotecas debe estar menos aislado y adquirir nuevas perspectivas del mundo que le rodea. Deben estar dispuestos a aprender de aquellas industrias ajenas a su disciplina que también se enfrentaron a una posible extinción, pero que fueron lo suficientemente intrépidas como para arrasar con lo viejo para levantar lo nuevo.

Deben asumir la responsabilidad de su futuro y aceptar el hecho de que la financiación no es un derecho; es un regalo.

Deben reescribir su «lenguaje bibliotecario» para alinearse con una nueva visión. Deben sustituir «recaudación de fondos» por «generación de ingresos» para recordarse a sí mismos y a los demás que están en el negocio para invertir en su comunidad y en la sostenibilidad de su futuro.

Ninguna empresa, organización o institución del siglo XXI puede repetir el pasado y esperar un futuro mejor. Las bibliotecas deben pensar como una marca, actuar como una marca y comercializar su valor como lo hacen las marcas de éxito.

Reinventar las instituciones heredadas y sacarlas de la confusión para llevarlas a un futuro de claridad y confianza es una tarea ingente, pero al final la recompensa merecerá la pena.