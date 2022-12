En esta época de división, la biblioteca es un recordatorio de lo que la sociedad puede y debe ser.

We cannot turn the page on our commitment to public libraries Marsha Lederman The Globe anda Mail, December, 9, 2022

En caso de que tengas alguna duda sobre el poder de la biblioteca, ten en cuenta la historia de Richard Wagamese. El hombre ojibwa no tenía hogar en St. Catharines, Ontario, cuando, buscando refugio, siguió a algunas personas a un edificio. Era una biblioteca. Se convirtió en un habitual, se sentaba en un escritorio, pedía a los bibliotecarios libros sobre una variedad de temas y anotaba cosas en un cuaderno.

Un día, apareció una bolsa marrón en su escritorio. Dentro había un muffin y un sándwich, un regalo de un bibliotecaria. Ella le dio además otro regalo: le presentó a Beethoven en la sala de escucha y luego lo llevó a una actuación musical.

El Sr. Wagamese se convirtió en uno de los grandes escritores de Estados Unidos, publicando 14 libros antes de morir en 2017 y dos más póstumamente.

En esta época de creciente escasez, división política y antiintelectualismo, la biblioteca es un recordatorio de lo que la sociedad puede y debe ser.