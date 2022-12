El Senado de Estados Unidos vota para prohibir el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales

Senate votes to ban TikTok use on government devices The Hill. BY AL WEAVER – 12/14/22 8:41 PM ET

El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles por unanimidad una legislación que prohibiría el uso de TikTok en teléfonos y dispositivos gubernamentales como parte del impulso para combatir las preocupaciones de seguridad relacionadas con la empresa de redes sociales de propiedad china.

La “Ley No TikTok en Dispositivos Gubernamentales”, presentada por el Senador Josh Hawley (R-Mo.), fue aprobada por consentimiento unánime el miércoles por la noche, lo que significa que ningún miembro se opuso al proyecto de ley. La propuesta «prohibiría que ciertas personas descarguen o usen TikTok en cualquier dispositivo emitido por los Estados Unidos o una corporación gubernamental».

La medida se produce cuando los gobiernos estatales, especialmente los dirigidos por republicanos, han tomado medidas para limitar el uso de la aplicación en dispositivos de propiedad estatal. Trece estados en general han tomado medidas contra TikTok, que es propiedad de ByteDance, una entidad propiedad de Beijing. Once de esas acciones han tenido lugar desde principios de mes.

“TikTok es un caballo de Troya para el Partido Comunista Chino. Es un gran riesgo de seguridad para Estados Unidos, y hasta que no se vea obligado a romper por completo los lazos con China, no tiene cabida en los dispositivos del gobierno”, dijo Hawley en un comunicado. “Los estados de EE. UU. están prohibiendo TikTok en dispositivos gubernamentales. Es hora de que Joe Biden y los demócratas ayuden a hacer lo mismo”.

El proyecto de ley aún tendría que ser aprobado por la Cámara y firmado por el presidente Biden para convertirse en ley.