Acceso abierto en las disciplinas humanísticas

Eve, Martin Paul “Open Access in the Humanities Disciplines” En: The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities. London: Bloomsbury, 2022

Puede ser fácil olvidar, como estudioso de las humanidades digitales, que la mayoría de los humanistas apenas se están aclimatando a las implicaciones de la publicación digital y que la idea de que la investigación debe estar disponible abiertamente todavía causa una notable angustia. Este capítulo aborda las historias, las políticas y los desarrollos en torno a la ciencia abierta en las disciplinas de las humanidades. Abarca las definiciones terminológicas básicas, los entornos políticos y de financiación, las disputas y los argumentos en estos espacios, las diferentes formas de medios de comunicación de las humanidades (digitales), la concesión de licencias y la reutilización, y las posibles rutas futuras que podría tomar el acceso abierto.