En tiempos de inflación económica las bibliotecas locales reciben más visitantes y ayudan a las personas a crear sus propios negocios

Makerspace de Library 21c

KOAA News 5. «Local Libraries See More Visitors as Inflation Continues», 14 de octubre de 2022. https://www.koaa.com/news/covering-colorado/local-libraries-see-more-visitors-as-inflation-continues.

A medida que las cifras de la inflación siguen subiendo, el número de usuarios de las bibliotecas locales también aumenta. A medida que empeora la economía, cada vez más personas aprovechan los recursos gratuitos que ofrecen las bibliotecas utilizando su tarjeta de usuario.

«A medida que la inflación ha aumentado, la gente ha estado viniendo aquí para aprovechar nuestros recursos con fines de entretenimiento, con fines educativos, y sólo para aprender un poco más con fines de investigación, porque todo está disponible para ellos con una tarjeta de la biblioteca», dijo Denise Abbott, el director de relaciones públicas y marketing de Pikes Peak Library District (PPLD).

Una de las áreas a las que tienen acceso los usuarios de la biblioteca es el Makerspace de la Biblioteca 21C. Es una sala con máquinas láser, impresión 3D y otras herramientas.

«Estoy grabando con láser el logotipo de mi empresa. Así que estoy muy emocionada por ponerlo en un maletín de cuero», dijo Elaine Michael, que estaba en el Makerspace el jueves por la tarde.

Michael obtuvo su tarjeta de la biblioteca a principios de este año, y la sala y los demás recursos de la biblioteca la están ayudando a poner en marcha su propio negocio.

«Estoy tratando de acelerar la agricultura regenerativa, a través de una subvención, para este nuevo nicho de mercado», dijo Michael.

Michael ha aprovechado el centro de negocios de la biblioteca, que ayuda a las personas a iniciar sus propios negocios y a tener éxito. Su marido también ha utilizado el Makerspace.

«Mi marido tomó todas las clases de carpintería del Makerspace, así que está listo para ayudar a poner en marcha las renovaciones de nuestra casa mediante el bricolaje, y realmente todo lo ha aprendido allí y tiene acceso a todas esas herramientas», dijo Michael.

Muchas personas utilizan los recursos gratuitos, especialmente en tiempos difíciles. Si necesita ayuda para la elaboración del currículum o para encontrar trabajo, hay tutores. O si necesitas ayuda para aprender inglés o mejorar, hay gente que te ayuda. También hay salas de reuniones y de conferencias que la gente puede utilizar durante todo el día.

«Si eres una persona que acaba de entrar al mercado de trabajo o necesitas refrescar tu currículum, o te preguntas qué hacer, tenemos servicios que te ayudarán a determinar cuáles son tus intereses», dijo Abbott.

En la cocina de la Biblioteca 21C también se pueden tomar clases de cocina y un curso de formación en la industria alimentaria.

«Es un curso de cinco semanas que te enseñará todas las habilidades básicas que necesitas para poder entrar en un trabajo, o para mejorar las destrezas necesarias para trabajar en un trabajo en un restaurante», dijo Abbott.

Las bibliotecas son algo más que una sala llena de libros, ya que conectan a las comunidades con los recursos.

Tanto si se trata de wifi gratuito y de entretenimiento, como de CDs, DVDs, juegos en una Xbox o Playstation, o de ser creativo con las artes y las manualidades, el carné de la biblioteca ofrece muchas cosas al alcance de la mano.

«Creo que más gente necesita conocer sus recursos y trabajar juntos y hacer cosas creativas, lo que pueden hacer aquí», dijo Michael.

También hay un estudio de televisión en el que la gente puede filmar sus propios anuncios publicitarios o sacar equipos de cámaras profesionales. La biblioteca también ofrece clases de yoga y pilates, juegos en el césped y actividades y áreas infantiles para los niños.

El Distrito de Bibliotecas de Pikes Peak cuenta con 16 bibliotecas y una unidad de biblioteca móvil.