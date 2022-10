Lectores de Luis García Montero

Lectores

También es el amor una luz negociada,

somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación

junto a una cama que parece un puerto.

No me importa que tardes en apagar la luz

si me quedo dormido en tu lectura.

Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo

para que Ulises pueda hacer justicia

mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid

y la esperanza se defiende con uñas y alegrías

en la ciencia ficción de cualquier mundo.

Tampoco tú protestas si enciendo la luz antes de hora.

Duermo poco.

Digamos que a las cinco,

mi mesita de noche es una dársena

donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño.

Por Nueva York camina Baudelaire,

Federico en París,

mientras Machado cruza la frontera

y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México.

El amor es también una luz negociada.

Me das tus sueños al vivir los míos,

te doy mis sueños al guardar los tuyos.

Historias que se enlazan como puertos.

Luis García Montero