Cómo investigar

Investigar es eso que hacemos cuando vamos a cocinar, viajar o leer y hemos olvidado la receta, queremos aventurarnos o elegir bien. Investigamos cuando cambian las circunstancias en algo que habíamos previsto y tenemos que improvisar sin que empeoren las cosas. Ahora todos hemos ampliado el repertorio de posibilidades porque la red nos permite entender mejor un diagnóstico médico, un análisis político o una predicción económica. En realidad, investigar es una de las cosas que más hacemos en la vida.

Y siendo así, si alguien nos habla de investigar es probable que lo primero que nos venga a la cabeza es que eso no es para nosotros. No solo no valemos, sino que nunca valdremos. Pero no es verdad. Y por eso escribimos esta Guía. Nuestro propósito es dotar a quien la lea del ánimo, el protocolo y las herramientas para investigar con garantías.

Podemos investigar por muchos motivos. Triunfar en el mundo de los negocios o en el mundo académico, también podemos estar interesados en hacer visibles aspectos del entorno que creemos merecen mayor atención. Tampoco es absurdo empeñarse en encontrar conexiones entre dimensiones de la realidad que queremos entender mejor. Igualmente es muy plausible que queramos reunir información sobre algún asunto para hacer reclamaciones, litigar o tratar de influir en alguna decisión, tanto pública como privada.

En realidad, siempre que queramos que algo cambie vamos a necesitar investigar. Investigar entonces es un derecho porque todos y todas, sin excepción, somos capaces de imaginar otro mundo posible. Y lo queremos facilitar sin violencia. Admitimos de buen grado que para que algo cambie hace falta mucho trabajo, tanto de gestión como de investigación. Y es lógico que esos cambios susciten resistencia. Así que si queremos influir para que las cosas discurran de otro modo tendremos que arremangarnos la camisa..

Investigar, puede ser otra manera gozosa de estar en el mundo.