¿Cómo será la Internet del futuro?: Visiones de Internet en 2035

Anderson, Janna, y Lee Rainie. «Visions of the Internet in 2035». Pew Research Center: Internet, Science & Tech, 7 de febrero de 2022

Cuando se les pide que «imaginen un mundo mejor en Internet», los expertos esperan un entorno digital omnipresente -incluso inmersivo- que promueva el conocimiento basado en hechos, ofrezca una mejor defensa de los derechos de las personas, potencie las diversas voces y proporcione herramientas para los avances tecnológicos y las colaboraciones para resolver los problemas más complejos del mundo.

Este informe es el segundo de dos que analizan las opiniones de cientos de expertos en tecnología que respondieron en el verano de 2021 a un sondeo sobre sus predicciones acerca de la evolución de los espacios públicos en línea y su papel en la democracia en los próximos años. En respuesta a la pregunta principal de la investigación, muchos dijeron que esperan que estos foros mejoren significativamente en 2035 si los reformistas, las grandes empresas tecnológicas, los gobiernos y los activistas abordan los problemas creados por la desinformación, la desinformación y el discurso tóxico. Al mismo tiempo, expresaron su constante preocupación por las fuerzas destructivas de la cultura y la tecnología que podrían seguir invadiendo la vida en línea y perturbar los cambios beneficiosos en los próximos años.

En ese sondeo, el Pew Research Center y el Imagining the Internet Center de la Universidad de Elon formularon una pregunta de seguimiento en la que invitaban a estos expertos a compartir su visión de cómo podría ser un mundo digital mejor en 2035. Este informe recoge algunas de esas respuestas. Muchos imaginaron un entorno en línea mucho más hospitalario que facilite las relaciones socialmente enriquecedoras; el florecimiento de comunidades creadoras de conocimiento; el crecimiento de los debates de grupo en busca de la verdad; y nuevos tipos de interacciones posibilitadas por la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA). En el mejor de los casos, imaginan colaboraciones asistidas por la tecnología -a veces de escala global- que pueden abordar las cuestiones más apremiantes del mundo.

En total, 434 innovadores tecnológicos, desarrolladores, líderes empresariales y políticos, investigadores y activistas dieron respuestas abiertas a esta pregunta:

Le invitamos a imaginar un mundo mejor en línea: ¿Cuál es un ejemplo de un aspecto de la vida digital que crees que podría ser diferente en 2035 de lo que es hoy? Te invitamos a crear una viñeta de algo que te gustaría que tuviera lugar en un reino digital «nuevo y mejorado» en 2035. Su ejemplo podría referirse a la política, a las actividades sociales, al empleo, a la salud física y mental, a la vida comunitaria o a la educación. No dudes en pensar de forma amplia y específica.

Estas son algunas de las cuestiones que se plantearon

Construir mejores espacios Construir comunidades eficaces Empoderar a los individuos Cambiar la vida económica y el trabajo Alterar la «realidad» Abordar problemas perversos Reflexiones finales

Es importante señalar que incluso quienes esbozaron la forma deseable en que podrían evolucionar las cosas para 2035 reconocen a menudo que los malos actores y los malos sistemas pueden frustrar el cambio en la vida en línea. De hecho, al responder a otras preguntas del sondeo, expusieron las formas en que las empresas, los gobiernos y el público podrían perturbar el cambio positivo en los espacios digitales. También cabe destacar que las respuestas se recogieron a mediados del verano de 2021.