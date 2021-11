Los artículos que tiene depositados los datos en un repositorio público tienen de media un 25% más de citas

Colavizza G, Hrynaszkiewicz I, Staden I, Whitaker K, McGillivray B (2020) The citation advantage of linking publications to research data. PLoS ONE 15(4): e0230416. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230416

Los esfuerzos por hacer que los resultados de la investigación sean abiertos y reproducibles se reflejan cada vez más en las políticas de las revistas que animan u obligan a los autores a proporcionar declaraciones de disponibilidad de datos. Como consecuencia de ello, se ha producido un fuerte aumento de las declaraciones de disponibilidad de datos en la literatura reciente. Sin embargo, todavía no está claro qué proporción de estas declaraciones contienen realmente enlaces bien formados a los datos, por ejemplo, a través de una URL o un identificador permanente, y si hay un valor añadido en el suministro de tales enlaces.

Para comprobar esta hipótesis se consideraron 531, 889 artículos de revistas publicadas por PLOS y BMC, y se desarrollo un sistema automático para etiquetar las declaraciones de disponibilidad de datos según cuatro categorías basadas en su contenido y el tipo de disponibilidad de datos que muestran, y finalmente se analizó la ventaja de citación de las diferentes categorías de declaraciones mediante regresión.

Se encontró que, siguiendo las políticas obligatorias de los editores, las declaraciones de disponibilidad de datos se vuelven muy comunes. En 2018, el 93,7% de 21.793 artículos de PLOS y el 88,2% de 31.956 artículos de BMC tenían declaraciones de disponibilidad de datos. Las declaraciones de disponibilidad de datos que contienen un enlace a los datos en un repositorio -en lugar de estar disponibles bajo petición o incluidas como archivos de información de apoyo- son una fracción del total. En 2017 y 2018, el 20,8% de las publicaciones de PLOS y el 12,2% de las publicaciones de BMC proporcionaron DAS que contenían un enlace a los datos en un repositorio. También se encontró una asociación entre los artículos que incluyen declaraciones que enlazan a los datos en un repositorio y hasta un 25,36% (± 1,07%) de impacto de citación más alto en promedio, utilizando un modelo de predicción de citas.

Se discuten las posibles implicaciones de estos resultados para los autores (investigadores) y los editores de revistas que hacen el esfuerzo de compartir sus datos en repositorios.