ACRL y PLA lanzan Benchmark, una herramienta de análisis de datos para bibliotecas

ACRL and PLA Launch Benchmark, a Library Data Analysis Tool

by Matt Enis Library Journal, Nov 09, 2021

The Association of College & Research Libraries (ACRL) and Public Library Association (PLA) han lanzado Benchmark: Library Metrics and Trends, un nuevo recurso digital de análisis y visualización de datos diseñado para “ayudar a las bibliotecas a planificar, tomar decisiones informadas y contar la historia de su impacto”, según un anuncio conjunto, la herramienta se basa en una recopilación centralizada de datos procedentes de diversas fuentes. En el caso de las bibliotecas públicas, incluye encuestas de la APA, datos del censo de Estados Unidos y datos y encuestas del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS). Las bibliotecas universitarias también tienen acceso a los datos de la encuesta de tendencias y estadísticas de las bibliotecas universitarias de la ACRL.

Benchmark sustituye a Public Library Data Service (PLDS), que se interrumpió en 2019 tras las peticiones del ámbito bibliotecario “para obtener mejores datos de comparación entre bibliotecas, interfaces fáciles de usar para el análisis de datos y la presentación de informes, menos redundancia en la recopilación de datos y una mejor formación de datos relacionados con los indicadores de la comunidad”, según el anuncio. En respuesta a estas necesidades, Evaluation, and Assessment Committee de PLA invirtió en el desarrollo de Benchmark, que comenzó hace más de dos años.

Todas las bibliotecas públicas tendrán acceso gratuito a páginas de resumen con métricas y visualizaciones seleccionadas para la biblioteca, su principal grupo de pares y todas las bibliotecas del país. Otras características, como un sólido conjunto de paneles de datos interactivos con visualizaciones y filtros. Un generador de informes personalizados que incluye métricas históricas [desde 2002 para las bibliotecas públicas y desde 1998 para las académicas]. Y la posibilidad de crear grupos de pares personalizados para la evaluación comparativa.