Brooks Makerspace proporciona innovación tecnológica, así como un entorno de aprendizaje seguro

Brooks Makerspace provides technological innovation, as well safe learning environment Toronto Star. by Anna Smith, Local Journalism Initiative ReporterPrairie Post East

Sun., Sept. 12, 2021

Ver original

El Makerspace está asociado a la Asociación SPEC para Niños y Familias, y es un espacio para que los jóvenes puedan conectarse con sus compañeros y trabajar con una variedad de herramientas, que van desde equipos de juego e impresoras 3D hasta juegos de mesa.

“Nuestro objetivo es ser un centro seguro después de la escuela, una especie de verano durante el día, donde los niños de todo Brooks y los condados circundantes pueden venir durante nuestras horas de apertura. Proporcionamos una especie de entorno seguro, para socializar y hacer amigos”, dijo Ken Shields, Coordinador del Programa para el Makerspace. “Tenemos mucho material tecnológico aquí. Tenemos dos laboratorios de informática, un espacio flexible con una Nintendo Switch y muchos juegos de mesa, y una sala de realidad virtual, que es muy popular. Los niños pueden venir aquí y experimentar la realidad virtual por primera vez, y también organizamos talleres. Tenemos un taller de costura que se imparte periódicamente, cada mes o dos meses. Tenemos una voluntaria que lo dirige para nosotros una vez a la semana cuando lo hace durante un periodo de cuatro semanas. Y luego esperamos traer más programación en otoño, como un taller de soldadura”.

Mientras que los niños que practican deportes tienen muchas oportunidades de relacionarse con sus compañeros, el Makerspace espera ofrecer la misma oportunidad a los niños con intereses creativos o basados en la tecnología.

“Muchos niños van a pasar el tiempo, especialmente durante el verano, en los sótanos de sus padres, sin salir realmente a la comunidad. Así que aquí ofrecemos muchas de esas cosas que a los niños les gustaría hacer, pero en lugar de estar solos en casa, les permitimos ampliar un poco sus horizontes sociales. Ya sabes, darles algo que quieran hacer, pero también darles acceso a programas que quizás no hayan pensado en probar antes”, dijo Shields.

“Cuando el Makerspace comenzó en 2017, la idea era que fuera una especie de centro empresarial, donde los niños pudieran aprender planes de negocios y entrar en industrias tecnológicas y todo eso”, dijo Amanda Goodnough, directora ejecutiva de SPEC. “A lo largo de su vida aquí, hemos tenido algunos elementos de eso. También miramos hacia el futuro para poder recuperar algún tipo de planificación profesional, exponer a los estudiantes a qué tipo de carreras hay en la tecnología que podrían no conocer. Porque se están inventando muchos trabajos, incluso mientras hablamos ahora. Así que para poder conectarlos con esos recursos que, especialmente estando en una zona rural, pueden no tener acceso o ningún conocimiento. Definitivamente estamos trabajando para volver en esa dirección. Pero por el momento, sólo ayudamos a los niños, especialmente después de COVID, a reconectarse socialmente, a conocer a otros jóvenes que tienen intereses comunes y a ser capaces de socializar haciendo algo que les gusta. Así que es diferente para los niños que practican deportes, pueden ir a hacer deporte y conocer amigos de esa manera. Pero si te dedicas a la tecnología o a los juegos, tiende a ser muy aislante”.

Además del aspecto empresarial, el Makerspace fue principalmente un centro de acogida sin programación formal durante los tres primeros años de vida, antes de que se cerrara debido a COVID, dijo Goodnough. Ahora que se ha reabierto, en gran parte con todo el personal y la dirección nuevos, esperan mantener este aspecto para los niños que no tienen dónde estar por las tardes o que quieren estar rodeados de personas con intereses similares, así como introducir más programación a medida que pase el tiempo.

“La comunidad ha sido increíble en términos de donaciones y apoyo. Es sólo cuestión de conectar con los voluntarios que quieren venir y ser capaces de compartir algunas de esas habilidades con los que vienen. Creo que esa es la naturaleza de este trabajo en curso, e incluso dentro de un año, porque estamos viendo a quiénes tenemos, qué habilidades aportan y qué pueden hacer. A medida que esto evolucione, podremos ofrecer diferentes cosas. Estamos muy ilusionados”, dijo Goodnough.