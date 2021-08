Goldin, Daniel. La música de las bibliotecas: política y poética de un espacio público, hoy. Lima: Biblioteca Nacional de Perú, 2021

La música de las bibliotecas. Política y poética de un espacio público, hoy está tejido a partir de la reformulación de inquietudes relacionadas con el pasado, presente y futuro de las bibliotecas, los libros y la lectura, pero sobre todo con la cultura escrita, el espacio público y la ciudadanía. Son inquietudes políticas porque conciernen al poder y a las maneras de ejercerlo y (re)conocerlo, y porque proponen o cuestionan las maneras de estar juntos.

Lo he escrito buscando acercarme a formas musicales. Con temas y variaciones. De ahí que haya frases que se repitan o semejen hacerlo. Pero, más allá de esta cuestión formal, espero que el lector comprenda que la poesía y la música no son meros medios para transmitir, sino una apuesta por explorar otras formas de construir sentido y habitar. De ser en el tiempo. Como toda obra, este libro tiene un orden. Pero tú, lector, estás invitado a alterarlo. La forma que he elegido es una invitación explícita para saltarte parágrafos o capítulos enteros, leer de corrido o por fragmentos y marcar tu propio ritmo.